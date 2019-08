Slovenský tenis s katastrofálnou vizitkou: Po 25 rokoch nemáme nikoho v 2. kole grandslamu!

Kompletné kvarteto slovenských singlistov stroskotalo na záverečnom grandslamovom turnaji US Open už v prvom kole.

Úvodné prekážky na dvorcoch vo Flushing Meadows nezvládli postupne Jana Čepelová, Viktória Kužmová, Martin Kližan a napokon ani Jozef Kovalík. Po 25 rokoch tak slovenský tenis nemá zastúpenie v druhom kole dvojhry na turnajoch tzv. veľkej štvorky. Naposledy sa niečo podobné udialo v roku 1994 na prestížnom Wimbledone.

Žreb Slovákom príliš neprial a jedinou papierovou favoritkou bola Viktória Kužmová. Proti Belgičanke Alison Van Uytvanckovej sa však dopustila 29 nevynútených chýb a prehrala 4:6, 4:6. Zaujímavosťou je, že pre rodáčku z mesta Vilvoorde to bolo vôbec prvé víťazstvo v hlavnej fáze newyorského grandslamu v kariére.

Pri predošlých piatich účastiach získala dokopy jeden set, no v pondelok sa tešila z postupu do druhého kola. Naopak, výsledková kríza Kužmovej pokračuje ďalej. V tejto sezóne v USA na "betóne" prehrala štvrtý zápas po sebe a vo vzájomnej bilancii s Van Uytvanckovou prehráva 1:2.

Asi najnáročnejšieho súpera mal v prvom kole Martin Kližan - víťaza z roku 2014 Marina Čiliča. Chorvát podal veľmi dobrý výkon a napokon nestratil ani set. Rodáka z Bratislavy môže mrzieť najmä záver tretieho setu, keď v tajbrejku premrhal náskok 6:2. Kližan sa do New Yorku vrátil po dvojročnej prestávke, ale niekdajšej svetovej trojke podľahol aj v piatom vzájomnom súboji. Paradoxom je, že práve Čilič zastavil Martina Kližana pri jeho najlepšom grandslamovom vystúpení. V roku 2012 postúpil Slovák do osemfinále US Open, ale rodákovi z bosnianskeho Medžugoria podľahol 5:7, 4:6, 0:6.

Po štvrťstoročí tak Slovensko nemá svojho zástupcu v druhom kole dvojhry grandslamového turnaja. V roku 1994 skončili na wimbledonskej tráve v najskoršom možnom termíne Karol Kučera, Janette Husárová, Karin Habšudová-Cíleková a Katarína Studeníková. Následne prišli éry Dominika Hrbatého, Daniely Hantuchovej či Dominiky Cibulkovej a najmä vďaka týmto tenistom sa podobné výsledkové zlyhanie dlho neopakovalo.

Najmä popradská rodáčka a majiteľka siedmich turnajových titulov Hantuchová podávala na grandslamoch konštante dobré výkony a v rokoch 2001 až 2010 len šesťkrát skončila v prvom kole. Jej najlepším výsledkom bolo semifinále Australian Open 2008, ktorý však o šesť rokov prekonala finálovou účasťou Cibulková.