Už je v cieli: Aktivistka Thunbergová sa doplavila do New Yorku

Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová sa preplavila cez Atlantický oceán na jachte s nulovými emisiami, s ktorou v stredu dorazila do New Yorku, kde sa zúčastní na klimatickom summite OSN. Informovala o tom agentúra AP.

Thunbergová ráno pred úsvitom miestneho času na sociálnej sieti napísala: "Zem!! Svetlá Long Islandu a New Yorku sú pred nami." Mladá aktivistka a posádka jachty sa vydali na plavbu z juhoanglickéhoZ plavidla by mali vystúpiť v prístavisku v dolnom Manhattane po colnej kontrole popoludní miestneho času.

Šestnásťročná Thunbergová odmieta cestovať lietadlom, ktoré produkuje emisie. Do Spojených štátov sa plavila na pretekárskej jachte Malizia II vybavenej solárnymi panelmi a vodnými turbínami, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Týmto spôsobom chcela dosiahnuť, aby jej cesta do USA nezanechala žiadnu tzv. uhlíkovú stopu. Na plavbe do USA ju sprevádzali nemecký kapitán Boris Herrmann, jej otec Svante Thunberg, člen monackej kniežacej rodiny Pierre Casiraghi a švédsky dokumentarista Nathan Grossman.

Thunbergová od vlaňajška na protestoch pred švédskym parlamentom žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickej zmene. Inšpirovala tým mladých ľudí v Európe aj inde vo svete k vlne protestov známych ako "Piatky za budúcnosť". Počas svojho pobytu v USA sa Thunbergová zúčastní na klimatickom summite OSN v New Yorku (23. septembra) a na protestoch za ochranu klímy (20. a 27. septembra).