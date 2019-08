Foto

Moderátorka Kvetka Horváthová si svoje súkromie úzkostlivo stráži a aj do spoločnosti chodí často sama. Málokto teda vie, že sympatická blondínka je za svojho manžela Júliusa vydatá už dvadsať rokov a všetko nasvedčuje tomu, že dvojici to stále klape. A hoci Kvetka podľa vlastných slov nemá žiadny osvedčený recept na šťastné manželstvo, to, čo prezradila na svojho manžela dostalo aj nás!