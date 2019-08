Známa celebritná vizážistka Lussi radí: Dámy, týmto chybám sa pri líčení vyhnite oblúkom!

Make-up dokáže so ženskou tvárou urobiť divy! Pomocou líčenia vieme na tvári podtrhnúť to najkrajšie, no ak si nedáme pozor, vie nám aj poriadne uškodiť! Známa slovenská vizážistka Lucia Lussi Šenková ovláda dokonale nielen svoje remeslo, no aj najnovšie trendy. Lussi prezradila nielen to, aké chyby robia ženy pri líčení najčastejšie, no aj aké pravidlá sa pri ňom vždy osvedčia!