Skupinovú fázu Ligy majstrov si zahrajú Olympiakos, Crvena zvezda i Dinamo

Futbalisti Olympiakos Pireus, Crvenej zvezdy Belehrad a Dinama Záhreb si v utorňajších odvetách play off vybojovali postup do skupinovej fázy Ligy majstrov 2019/2020.

Grécky Olympiakos si priniesol na štadión ruského FK Krasnodar pohodlný náskok 4:0. Síce v odvete inkasoval už v 10. minúte z kopačky Daniila Utkina, no už o minútu neskôr vyrovnal Youseff El Arabi. Ten istý hráč pridal tri minúty po zmene strán druhý gól hostí a definitívne rozhodol o postupe svojho tímu.

Rosenborg Trondheim sa po prehre 0:2 na pôde Dinama Záhreb pustil v domácej odvete do súpera z ostra a už po jedenástich minútach sa dostal do vedenia, keď Babajide Akintola v sklze dorazil do siete center z ľavej strany. V druhom polčase však vyrovnal Amer Gojak a do ďalšej fázy postúpilo Dinamo.

Nádejnú východiskovú pozíciu si vybojovala Crvena zvezda Belehrad, srbský majster remizoval na pôde švajčiarskeho šampióna Young Boys Bern 2:2 a doma držal dlho bezgólový stav. V 60. minúte sa navyše ujal vedenia zásluhou Aleksu Vukanoviča. Osem minút pred koncom si síce strelil Ben El Fardou vlastný gól, no švajčiarsky tím už druhý nepridal a do skupinovej fázy postúpil srbský klub.

Žreb skupinovej fázy sa uskutoční v Monacu vo štvrtok 29. augusta o 18.00 h.

odvety play off LM 2019/2020:

Rosenborg Trondheim - Dinamo Záhreb 1:1 (1:0)

Góly: 11. Akintola - 71. Gojak, rozhodoval: Hategan (Rum.)

/prvý zápas: 0:2, postúpilo Dinamo Záhreb /

10. Utkin - 11. a 48. El Arabi, rozhodoval: Skomina (Slovin.)/prvý zápas: 0:4, postúpil Olympiakos/60. Vukanovič - 82. El Fardou (vl.), ČK: 90.+7 Tomane (CZ), rozhodoval: Taylor (Angl.)/prvý zápas: 2:2, postúpila Crvena zvezda/