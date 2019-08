V Ružinove sa pripravujú obmedzenia: Stopka pre bary aj psíčkarov

Klepnú im po prstoch. Mestská časť Ružinov plánuje zatočiť s podnikmi, ktoré hlukom počas dňa znepríjemňujú život obyvateľom.

Martin Chren plánuje predložiť na septembrovom zastupiteľstve návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré bude upravovať otváracie hodiny podnikov. Okrem toho chce starosta obmedziť voľný výbeh psov v okolí Štrkoveckého jazera.

Podľa starostu Chrena je v Ružinove štyri alebo päť podnikov, ktoré znepríjemňujú obyvateľom život. „A naše VZN má medzery, hlavne čo sa týka obmedzenia otváracích hodín pre podniky, ktoré robia hlasnú hudobnú produkciu. Či už je to na Nivách, na Trávnikoch alebo v Prievoze, kde sú najväčšie problémy s konkrétnymi podnikmi,“ uviedol starosta.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Návrh na zmenu VZN chce miestny úrad pripraviť na septembrové zastupiteľstvo a má sa týkať obmedzenia otváracích hodín prevádzok. Samospráva plánuje vynoviť nariadenia týkajúce sa napríklad voľného pohybu psov. S tým súvisí prevádzkový poriadok Štrkoveckého jazera. „Na brehoch jazera nemajú psi čo robiť. Napádajú vodné vtáctvom, stávajú sa rôzne nehody. Máme však problém aj s tým, že už príliš veľa ľudí kŕmi labute a ďalšie vtáctvo a už im to škodí a ubližuje,“ vysvetľuje Chren.

Chce preto otvoriť debatu o miestach, kde by bol voľný pohyb psov povolený, okrem samotných výbehov pre psov. „Sú veľké zelené plochy, kde by sme to, zmenou nariadenia, dokázali povoliť. Zároveň by sme nastavili vyššiu starostlivosť, dali by sme viac košov a vreciek na psie exkrementy,“ uzavrel Chren.