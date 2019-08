Boj zamestnanca a zamestnávateľa o nevyplatenú mzdu: Kedy vám na súde odpustia poplatky?

Súdiť sa s bývalým zamestnávateľom o nevyplatenú mzdu je boj na dlhé trate. Nie každému sa do sporu chce ísť a okrem toho môže byť problémom platenie súdnych poplatkov.

Podľa najnovšieho návrhu strany Smer-SD by štát ľuďom domáhajúcim sa nevyplatenia platu takéto poplatky odpustil. Ako hodnotia takúto zmenu odborníci?

Pracovať a nedostávať svoju plácu je pre každého starosť, ktorá môže viesť až do existenčných problémov. Človek len dúfa, že mu peniaze firma doplatí neskôr. Keď však skončí na ulici a bez peňazí, nezostáva mu iné, ako sa obrátiť na súd. „Zo skúseností sa odhaduje, že viac ako polovica pracovníkov dotknutých porušením Zákonníka práce sa nedomáha svojich práv na súde, pretože súdny spor pre nich predstavuje nezvládnuteľné finančné náklady bez istoty víťazstva v spore,“ upozorňujú predkladatelia legislatívnej zmeny.

Poslanec vládnej strany Smer - SD prichádza s riešením, pri ktorom nebudú musieť poplatky ľudí v niektorých prípadoch trápiť. „Nebude sa to týkať len sporov spojených s odmeňovaním, ale napríklad sú to aj veci, ktoré sú diskriminačné pri uzatváraní pracovnej zmluvy,“ vysvetlil Juraj Blanár, poslanec Smer - SD. Ak bude zmena schválená, začne byť účinná od začiatku budúceho roka.

Súdne poplatky

- súdne konanie vo všeobecnosti podlieha poplatkovej povinnosti

- v niektorých prípadoch je súdne konanie alebo žalobca oslobodený od poplatku

Výška poplatku

- závisí od hodnoty predmetu sporu, teda od toho, koľko eur vám zamestnávateľ nevyplatil, alebo o akú sumu vás svojím rozhodnutím pripravil

- poplatok v prípade pracovnoprávneho sporu v zásade tvorí 6 % z požadovanej sumy, najmenej 16,50 €, najviac 16 596,50 €

Príklad - Zamestnanec vymáha nevyplatenú mzdu vo výške 1 000 eur. Súdny poplatok ho vyjde na 60 eur.

Čo platí dnes

– od poplatku je oslobodený ten, kto žaluje zamestnávateľa

– o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania

– o určenie neplatnosti skončenia pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru

– pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru

Čo sa má zmeniť

- od poplatku by mal byť oslobodený aj žalobca v inom individuálnom pracovnoprávnom spore, ako v tých, ktoré zákon vymenúva

- často ide o prípady, keď firma nevyplatí mzdu, zákonné príplatky či náhradu mzdy za dovolenku

- podmienkou by bolo, že žalobca v tomto spore nie je zamestnávateľom

Spor o neprijatie do zamestnania

Pracovnoprávny spor nemusí iniciovať iba zamestnanec. Dôvod na to môže mať aj uchádzač o voľné miesto, ktorý sa cíti diskriminovaný, či už na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, farby pleti, veku či zdravotného stavu. „Od súdneho poplatku budú oslobodené aj fyzické osoby, ktoré sa domnievajú, že odmietnutie uzavretia pracovnoprávneho vzťahu zo strany zamestnávateľa je založené na zákonne neprípustnej diskriminácii,“ píše sa v dôvodovej správe.

Je to ochrana slabšieho

Slavomír Slávik, advokát. Otvoriť galériu Slavomír Slávik Zdroj: anc

- To, aby sa neplatili poplatky, je určite dobrý návrh. V niektorých prípadoch sa neplatia ani dnes. Je v súlade s ochranou slabšej strany, čo zamestnanec v takýchto prípadoch jednoznačne je. Uvítal by som ešte väčšie rozšírenie aj na ďalšie podobné prípady pri poplatkoch a trovách súdneho konania.

Chýbajú pracovné súdy

Andrej Gmitter, bývalý generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Otvoriť galériu Andrej Gmitter Zdroj: anc

- Na Slovensku by sa mali zaviesť pracovné súdy, ako je to vo vyspelých štátoch EÚ. Najmä s pohľadom na špecializáciu sudcov a napríklad aj lehoty na rozhodnutie. Pretože v mnohých prípadoch sa človek dostáva do existenčných problémov. Úprava poplatku nie je koncepčným riešením, ak súdy trvajú niekoľko rokov.

Väčšina sporov je o peniaze

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív

- Ide o neštandardný nástroj ochrany zamestnancov. V kontexte boja o výšku minimálnej mzdy to môže byť „vypustený balónik“ pre zamestnancov, ak by sa nepristúpilo k razantnejšiemu navyšovaniu minimálnej mzdy tak, ako požadujú odbory. Odpustenie poplatkov v sporoch zamestnancov a zamestnávateľov je výborná správa pre zamestnancov, pretože veľká väčšina sporov je čo sa týka financií, resp. miezd, ktoré potom zamestnanci nemajú.