Serena neostala nič dlžná svojej povesti: Zničila Šarapovovú, potupila rozhodcu

Diváci boli sklamaní. Ostro sledovaný zápas Sereny Williamsovej s Mariou Šarapovovou (32) v prvom kole grandslamového turnaja US Open v New Yorku drámu nepriniesol.

Americká tenistka vyprevadila Rusku z vypredaného kurtu Arthura Ashea dvakrát 6:1 a dala si krásny darček k 38. narodeninám!

Williamsová v deň svojich narodenín potvrdila dominanciu nad sibírskou sirénou, zdolala ju 19. raz v rade a zlepšila si bilanciu na 20:2. „Vždy keď proti nej nastúpim, tak zo seba dostanem svoj najlepší tenis,“ povedala Američanka na kurte. Bývalá svetová jednotka a šampiónka US Open z roku 2006 Šarapovová však momentálne nie je hráčkou, z ktorej by išiel strach, v rebríčku je až 87.

Šesťnásobná víťazka z Flushing Meadows Williamsová hrala výborne a zdá sa, že by mohla konečne získať vytúžený 24. grandslamový titul. Bola pokojná a nič nepripomínalo jej vlaňajšie extempore počas prehraného finále s Japonkou Ósakaovou. Za koučovanie a rozmlátenú raketu vtedy dostala varovanie a následne trestný fiftín. Keď sa na rozhodcu Ramosa oborila a nazvala ho klamárom, dostala trestný gem.

Arogantná odpoveď

Americká tenisová asociácia rozhodla, že portugalský arbiter Carlos Ramos na tohtoročnom US Open nebude delegovaný na zápasy sestier Williamsových. Serena ukázala svoju aroganciu, keď po stretnutí so Šarapovovou dostala otázku, čo na to hovorí, tak odvetila: „Neviem, kto to je.“