Rokovania zlyhali, Most-Híd ide do volieb samostatne: Kope si Bugár vlastný politický hrob?!

Už čoskoro sa môže pobrať do predčasného dôchodku. Predsedovi Mosta-Híd Bélovi Bugárovi (61) po 30 rokoch poslancovania hrozí, že sa nedostane do parlamentných lavíc.

Jeho strana nedosahuje podľa prieskumov potrebných 5 %, a tak Bugár rokuje o spájaní. Prirodzeným parťákom do dvojkoalície by mu mohla byť ďalšia strana zastupujúca maďarské menšiny SMK. Háčik je v tom, že sa šéfovia týchto strán, mierne povedané, nemusia a rokovania o koalícii stroskotali.

Béla Bugár si odmakal najprv 8 rokov ako strojný inžinier a bezmála 30 rokov ako poslanec. Podľa štandardných tabuliek by mal dosiahnuť dôchodkový vek približne v marci 2021. Ak chce však do penzie odísť priamo z Národnej rady, čaká ho mimoriadne ťažký polrok. Jeho Mostu-Híd agentúra Focus v poslednom augustovom prieskume totiž namerala iba 4,3 %, čo by na vstup do parlamentu nestačilo. Bugár sa však nevzdáva.

Boj o parlament

Bugárovci vidia cestu v spájaní a rokujú s jednou stranou za druhou. Dohadovali sa s mimoparlamentnými stranami, ako sú Maďarské fórum, Šanca, Rómska iniciatíva Slovenska, Slovenská konzervatívna strana či Maďarská kresťanskodemokratická aliancia. Zatiaľ sa im pod krídla podarilo vziať len poslednú z menovaných strán, tá im však veľa percent nepridá.

Cestou k úspechu by mohlo byť vytvorenie dvojkoalície s SMK, ktorej prieskumy dávajú 3,5 %. V prípade kandidovania dvojkoalície by pre vstup do parlamentu bolo potrebných 7 %. Bugárovci a SMK sa dlhé týždne stretávali a rokovali. Výsledkom je, že sa dokázali zhodnúť na 17 bodoch z 19. Trecími plochami v rokovaniach bola osoba Bugára a rozdelenie kandidátky.

Prečo rokovania stroskotali

SMK chcelo na kandidačnej listine rovnaký počet svojich členov aj členov Mosta-Híd. Bugárovci zase chceli kandidátku v pomere 70:30. SMK prekážala aj predstava, že by bol Bugár tvárou ich dvojkoalície. „Keby to bolo len o Bugárovi, tak sa možno dohodneme, bohužiaľ, najviac sporný bod bol ten, aké percento budú mať strany na kandidátke,“ tvrdí podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz s tým, že SMK ani Most z tejto požiadavky nechceli ustúpiť a preto rokovania definitívne stroskotali a strany pôjdu do volieb samostatne.

Líder SMK József Menyhárt neskrýval sklamanie. „Chceli sme dosiahnuť dohodu, ale napriek našej najväčšej snahe sa to nepodarilo,“ uviedol a dodal, že SMK bola ochotná stiahnuť aj svojich expredsedov i súčasného predsedu, aby na kandidátke neboli vôbec. Teraz ich čakajú rokovania o spolupráci s hnutím OĽaNO. Maďarským stranám do kapusty po novom lezie aj Progresívne Slovensko, ktoré zakladá maďarskú platformu.

Môže to byť historické zlyhanie

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

- Je otázne, či týmto stranám naozaj celý čas išlo o spoločnú kandidátku alebo to od určitého bodu bolo len divadlo na voliča s tým, že chceli hodiť zodpovednosť za neúspech rokovaní na jednu zo strán. Cena tohto zlyhania rokovania môže byť privysoká v podobe toho, že sa žiadna z týchto strán nedostane do parlamentu a môže to byť historicky najväčšie zlyhanie maďarskej politickej reprezentácie na Slovensku.