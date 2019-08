75. výročie Povstania vo veľkom štýle: Čo uvidíte na oslavách SNP v Banskej Bystrici?

Prípravy na veľký deň vrcholia. Už vo štvrtok sa v Banskej Bystrici uskutočnia oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania.

Okrem bohatého programu, ktorý sa začína už dnes, či veľkolepej vojenskej prehliadky sa musia návštevníci pripraviť na viaceré dopravné obmedzenia. Čo čaká na návštevníkov?

V centre Banskej Bystrice bude obmedzené parkovanie a do niektorých ulíc bude počas osláv zákaz vjazdu. Počas osláv bude obmedzená aj mestská hromadná doprava, pričom trasy niektorých liniek budú upravené. Na všetky obmedzenia či obchádzky budú upozorňovať dopravné značky.

Autobusové prímestské a diaľkové linky budú premávať podľa upravených cestovných poriadkov a v meste bude fungovať kyvadlová doprava. Na oslavách sa okrem slovenských ministrov, politikov či zahraničných hostí zúčastnia aj traja najvyšší ústavní činitelia. Prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Peter Pellegrini a predseda NR SR Andrej Danko, ktorí vystúpia aj s príhovormi.

Súčasťou osláv 75. výročia Slovenského národného povstania bude aj slávnostná vojenská prehliadka. „Vojaci si chcú aj takýmto spôsobom uctiť pamiatku hrdinov, ktorí bojovali za rovnaké princípy a idey, ktoré sú dnes piliermi vojenských tradícií SR, a to je boj za mier, demokraciu, rovnosť a predovšetkým boj proti fašizmu,“ vysvetlil Peter Gejdoš, minister obrany SR.

Program (29. augusta 2019)

10.00 - prelet leteckej techniky OZ SR a začiatok pietneho kladenia vencov

10.50 - začiatok slávnostného zhromaždenia a príhovory hostí (prezidentka, predseda NR SR, premiér)

11.30 - oceňovanie veteránov

14.00 - Bratislava Hot Serenades

15.00 - 16.30 - slávnostná vojenská prehliadka Armády SR (na nábreží B. Bystrice, premietať sa bude aj na veľkoplošných obrazovkách pri pamätníku SNP)

17.00 - SĽUK

17.45 - Film - Povstanie

20.00 - Galaprogram - koncerty Miroslav Dvorský, Kristína, Miroslav Žbirka, Desmod...

Celkový rozpočet osláv: 3 148 000 €

Slávnostná vojenská prehliadka

Celkovo je do procesu zapojených 1 500 profesionálnych vojakov. Diváci uvidia vyše 200 kusov techniky, z ktorej bude 15 vo vzduchu. „Pôjde napríklad o tanky T-72, bojové vozidlá pechoty, samohybné kanónové húfnice ShKH 2000 ZUZANA, raketomety MODULAR, vozidlá Polaris, lietadlá MiG – 29, Spartan, vrtuľníky Mi-17, UH60M Black Hawk,“ uviedli z ministerstva obrany.

Cestujúci vlakom zaplatia o polovicu menej

So ZSSK budú cestujúci platiť len cestu do Banskej Bystrice, naspäť budú cestovať vlakom bezplatne. Musíte si ale opečiatkovať na oslavách SNP lístok, ktorý si zakúpite pri ceste do B. Bystrice.