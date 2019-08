Úžasné aj divné outfity hviezd na odovzdávaní cien MTV: Slávna speváčka vyzerala ako Majka z Gurunu

Tohtoročné udeľovanie hudobných cien MTV Video Music Awards sa konalo v športovej aréne v americkom meste Newark.

Na červený koberec sa prišli predviesť speváci, modelky aj herci. O najväčší trapas večera sa postaral herec John Travolta (65), ktorý mal vyhlásiť víťaza najlepšieho hudobného videa. Víťazkou sa stala speváčka Taylor Swift (29), no namiesto nej podával herec cenu jej imitátorke Jade Jolie (32). Našťastie, rýchlo si svoj omyl uvedomil a situáciu zvládol s gráciou. Taylor sa vôbec nenahnevala, práve naopak. Šťastím bola celá bez seba. Odniesla si totiž najviac cien a ešte aj patrila k najlepšie oblečeným hviezdam večera.

Víťazi kategórií

Video roka: Taylor Swift - You Need to Calm Down

Video s posolstvom: Taylor Swift - You Need to Calm Down

Najlepšie vizuálne efekty: Taylor Swift ft . Brendon Urie of Panic! At

The Disco - ME!

Umelec alebo umelkyňa roka: Ariana Grande

Pieseň roka: Lil Nas X ft . Billy Ray Cyrus - Old Town Road (Remix)

Najlepší nový umelec alebo umelkyňa: Billie Eilish

Najlepšia spolupráca: Shawn Mendes & Camila Cabello - Senorita

Taylor Swift (29) 10/10

Otvoriť galériu Taylor Swift (29) Zdroj: getty images

Celá v glitrovanom. Čižmy nad kolená boli posiate tisíckami malých kamienkov a predĺžené sako, ktoré žiarilo mnohými farbami skombinovala s ružovým body. Žiarila presne tak, ako sa na hviezdu jej veľkosti patrí.

- Čižmy: Christian Louboutin

- Sako: Versace

Lizzo (31) 5/10

Otvoriť galériu Lizzo Zdroj: Getty Images

Aj žena kyprejších tvarov môže vyzerať dobre. Neplatí to však celkom o speváčke Lizzo i keď k jej osobnosti takýto štýl patrí. Červená róba by bola úplne v poriadku, keby si zahalila ramená.

- Šaty: Moschino

Shawn Mendes (21) 10/10

Otvoriť galériu Shaw Mendes Zdroj: Getty Images

Kanadský fešák patril k najlepšie oblečeným mužom večera. Na sebe mal tmavý smaragdový oblek, pod ktorým bola netradične navrstvená priehľadná sivá košeľa a biele tielko

- Oblek: Dolce & Gabbana.