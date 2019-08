Zázrak v Brne: Žena je od 16. týždňa tehotenstva mozgovo mŕtva, teraz sa narodilo jej dieťa

Lekári vo Fakultnej nemocnici Brno udržali po rekordne dlhý čas vitálne funkcie u ženy s mozgovou smrťou, vďaka tomu potom mohli v auguste priviesť na svet jej dieťa.

V tlačovej správe to v utorok uviedol hovorca nemocnice Pavel Žára, dodal, že podrobnosti oznámia zástupcovia nemocnice na pondelňajšej tlačovej konferencii. Podľa neho prípad nemá vo svete obdobu. Dieťa pôrod prežilo. Podľa Českej televízie lekári vykonali cisársky rez už v polovici augusta, narodila sa dievčatko o váhe 2,10 kilogramu a od pondelka je u otca.



Žára označil situáciu za zázrak. "Brnenská medicína sa opäť stáva svetovou a lekári z Fakultnej nemocnice Brno zažili ďalší zázrak, ktorý nemá vo svete obdobu. Udržali vitálne funkcie u ženy s mozgovou smrťou po rekordný čas a následne došlo k pôrodu," uviedol Žára. Bližšie informácie nechcel povedať, pretože ich nemocnica chystá na pondelňajšej konferencii.



Nezávislý odborový zväz Polície ČR v spolupráci s krajskou políciou na Vysočine od 1. júna usporiadal verejnú zbierku pre policajta z Třebíča, ktorého manželka je v brnenskej nemocnici po mozgovej smrti a lekári sa snažia zachrániť jej nenarodené dieťa. ČTK to vtedy povedal Milan Novotný z odborového zväzu. Mozgovú smrť 27-ročnej ženy v dôsledku masívneho krvácania do mozgu lekári konštatovali, keď bola v 16. týždni tehotenstva.



Už v januári 2016 v brnenskej fakultnej nemocnici porodila žena v kóme. Lekári priviedli na svet chlapčeka cisárskym rezom. Žena sa dostala do bezvedomia štyri mesiace pred pôrodom pri dopravnej nehode. Chlapček prišiel na svet v 31. týždni tehotenstva matky s váhou 1,9 kilogramu. Zdravotný stav ženy sa po pôrode začal lepšiť, až sa zotavila.



Podľa Českej televízie je vôbec prvý zaznamenaný prípad, kedy sa podarilo zachrániť nedonosené dieťa ženy v kóme alebo po mozgovej smrti, z roku 1981. V americkom meste Buffalo bola prijatá do nemocnice dvadsaťštyriročná žena so zápalom mozgu. Testy potom ukázali, že u nej nastala mozgová smrť. V tom čase bola v 23. týždni tehotenstva. Lekári ju udržiavali nažive ešte šesť týždňov. Potom sa cisárskym rezom, deväť týždňov pred termínom pôrodu, narodilo zdravé dieťa. Podľa ČT je podobných prípadov na svete zhruba desiatka a u väčšiny sa podarilo dieťa zachrániť, ale matky zomreli. Existujú však aj prípady, keď lekári priviedli na svet dieťa u žien v kóme a ženy potom prežili.