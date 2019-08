Mama dovolila 12-ročnej dcére profil na Facebooku: Keby vedela, čo bude nasledovať, nikdy by to nespravila

Ruby Seal († 15) z anglického mesta Carlisle začala požívať Facebook ako 12-ročná s povolením mamy, ktorá na jej príspevky dohliadala.

Čoskoro si však školáčka spravila profily aj na Instagrame a Snapchate, kde už jej mama nemala taký dosah. Dievča malo psychické problémy a nedostatok sebavedomia a práve na sociálnych sieťach sa snažilo získať nejaké uznanie. ,,Ruby vždy pochybovala, či ju majú ľudia skutočne radi a tvrdila, že ju volajú von len do počtu,“ cituje Daily Mail jej mamu Julie. Keď sa rodina v roku 2016 presťahovala, začalo dievča tráviť na sociálnych sieťach ešte viac času s tým, že sa snaží ostať v kontakte s kamarátmi.

Mama hovorí, že Ruby časom trávila s telefónom v ruke celé večery a víkendy. V najhorších prípadoch celé hodiny nevyšla z izby a zverejnila za ten čas niekoľko fotiek a statusov v zúfalej snahe dostať lajky. Niektoré príspevky boli naozaj znepokojujúce. ,,Možno zájdem na pohotovosť a spýtam sa, či by nemohli zošiť môj život dokopy“ alebo ,,Ako mám v noci spať, keď viem, že som sklamaním a nikto sa o mňa nezaujíma.“

V snahe odlepiť dievča od telefónu zrušila jej mama wi-fi. Lenže Ruby zapla 4G pripojenie a vyrobila tak účet 200 libier. Mama a dcéra sa následne pohádali a Ruby neskôr pridala na Snapchat príspevok, v ktorom podľa priateľov napísala: ,,Možno sa ráno zabijem.“ Keď na príspevok nikto nereagoval ani neodpovedal, siahla si dievčina na život. Jej mŕtve telo našli jej mladšie sestry.

Ruby si siahla na život vo februári 2017, jej mama teraz bojuje za prijatie ,,Rubyinho zákona“, podľa ktorého by tínedžeri mladší ako 16 rokov nemohli mať profily na sociálnych sieťach. Myslí si, že jej dcéra by ešte žila, nebyť sociálnych sietí. ,,Hľadala tam uistenie o sebe samej. Keď pridala pekný obrázok alebo status a prišla dole na večeru, hneď mala dobrú náladu,“ vysvetľuje Julie s tým, že by sociálne siete mali byť pre tak mladých ľudí obmedzené. ,,Je jednoduché rodičom povedať ,starajte sa sami o to, aby tam vaše deti neboli´, ale bohužiaľ, to nie je reálne,“ myslí si smutná mama.