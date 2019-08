Messiho syn poriadne zaskočil Suáreza: Čo to malo znamenať?

Messiho syn Mateo je hviezdou internetu.

Hviezdy FC Barcelona Lionel Messi a Louis Suárez sa kvôli zraneniu dívali na zápas s Betisom Sevilla iba z tribúny. Aspoň sa mohli venovať svojim malým potomkom. Nechýbal ani Messiho syn Mateo, ktorý poriadne pobavil fanúšikov na sociálnych sieťach.