Spoločnosť Ineos kupuje ďalší tím: Po cyklistoch veľká investícia do futbalu

Chemická spoločnosť Ineos, ktorú vlastní tretí najbohatší Brit Jim Ratcliffe, pokračuje v investíciách vo svete športu.

Najnovšie pribudol do portfólia firmy francúzsky futbalový klub OGC Nice, ktorý mal spomenutý miliardár kúpiť za 100 miliónov eur. "Bolo to dlhá cesta, aby sme sa dostali do tohto bodu. Obzerali sme sa po viacerých tímoch. Našimi základnými kritériami boli hodnota a potenciál, Nice tieto predpoklady splnilo," cituje Ratcliffa portál BBC.com

Šesťdesiatšesťročný finančník dal o sebe vedieť predovšetkým kúpou cyklistického tímu Sky, ktorý sa od mája premenoval na Ineos a Kolumbijčan Egan Bernal v jeho farbách triumfoval na júlových pretekoch Tour de France. Ratcliffe navyše prostredníctvom spoločnosti Ineos vlani investoval cez 120 miliónov eur do britského jachtárskeho družstva na Americkom pohári.

Na futbalovú scénu vstúpila táto chemická firma v roku 2017, keď získala švajčiarsky druholigový tím z Lausanne. "Pri tomto klube sme urobili niekoľko chýb, ale rýchlo sa učíme. Zaváhania napravíme a čoskoro uvidíme pozitívny výsledok. Všetky kluby potrebujú byť úspešné na ihrisku aj mimo neho, takže Nice nebude výnimka," dodal Ratcliffe.

Futbalisti Nice sú momentálne na štvrtej priečke tabuľky najvyššej francúzskej súťaže, keď vo dvoch zápasoch ročníka 2019/2020 získali plný počet šiestich bodov. V minulej sezóne Ligue 1 obsadili konečné siedme miesto.