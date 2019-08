Vodičov v Bratislava čakajú zmeny v doprave: Práce na križovatke obmedzia dopravu

V rámci aktuálnej rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave sa od utorka začali práce na križovatke Harmincova - M. Schneidera-Trnavského.

Vyžiadajú si aj čiastočné dopravné obmedzenia. Upozorňuje na to hlavné mesto na sociálnej sieti. Pre práce na križovatke bude zrušené ľavé odbočenie z Harmincovej v smere do Karlovej Vsi a ľavé odbočenie z M. Schneidera-Trnavského v smere z Karlovej Vsi. "Vodiči sa budú môcť otočiť na prejazde pri Hanulovej. Prejazd križovatkou po M. Schneidera-Trnavského v smere z Karlovej Vsi do Dúbravky bude iba v jednom jazdnom pruhu," spresnil magistrát, ktorý žiada vodičov o zvýšenú pozornosť.

V Bratislave sa 22. júna začala dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH. Potrvá do septembra 2020 a rozdelená bude na viacero etáp. V dôsledku prác bude nasledujúce mesiace na viacerých miestach Karlovej Vsi a Dúbravky obmedzená doprava vrátane výluky električiek.

Hlavné mesto preto zaviedlo aj veľkú prázdninovú zmenu v cestovných poriadkoch a trasách električiek. Bližšie informácie o modernizácii radiály, dopravných obmedzeniach i zmenách v MHD nájdu ľudia na webe www.zvladneme.to.