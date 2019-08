Matka použila posledné peniaze a podala si loto: Z toho, čo nasledovalo, sa nevie spamätať

Posledné peniaze jej boli osudové! Matke sa v jedno ráno zmenil život.

Britka Vicky Mitchell (42) z Halifaxu mala na online lotériovom účte posledných 1,50 libry (1,65 eura). Rozhodla sa, že si podá loto. Toto rozhodnutie jej bolo osudným. Matka dvoch detí totiž vyhrala rozprávkovú výhru – nasledujúcich 30 rokov bude dostávať každý mesiac 10-tisíc libier (11-tisíc eur). „Za milión rokov by mi nenapadlo, že sa to stane, ale zmenilo mi to život,“ cituje The Sun šťastnú výherkyňu.

Na skutočnosť, že Vicky vyhrala, prišla úplnou náhodou. V jedno ráno vstala skôr, aby pomohla vychystať staršieho syna do práce.opisovala Britka. V správe napokon prišla na to, že sa stala výhercom rozprávkovej sumy.

Administratívna asistentka neplánuje po výhre vo veľkom zmeniť život. Ba dokonca. Len priznáva, že život bude odteraz jednoduchší. Vicky dúfa, že. „Môj najmladší syn potrebuje väčšiu záhradu, aby mohol trénovať futbal,“ plánuje výherkyňa.

Takisto si chce Vicky kúpiť ešte jedno auto. „Adam a ja zdieľame jedno auto, takže sa stane, že občas musím ísť autobusom. Takže mať vlastné auto bude úžasné,“ dodala. Poslednou túžbou je navštíviť Budapešť a niekoľko zaujímavých miest v Európe.