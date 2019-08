Jana Kovalčíková zo seriálu Oteckovia: Keď som drobná, ľudia si na mňa viac dovoľujú

Má bujnú predstavivosť, takže si niekedy zbytočne komplikuje život a je tak trochu strachopud. Napriek tomu sa dobrovoľne podujala absolvovať dobrodružné cestovanie po našej krajine. Myslela si totiž, že nakoniec z toho nič nebude...

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Herečku Janu Kovalčíkovú (28), známu zo seriálu Oteckovia, už čoskoro uvidíte na Jednotke v projekte S úsmevom po Slovensku.

Pôsobíte krehko, ako človek, ktorý by ani muche neublížil. Dovoľujú si preto na vás ľudia viac? Maštalírovi či Koleníkovi, veľkým chlapom, zrejme tak smelo do cesty neskáču, aby si s nimi spravili selfie...

Mala som zopár negatívnych zážitkov z tohto súdka, ale boli to najmä ľudia pod vplyvom alkoholu. No väčšinou mám okolo seba nejakých blízkych, ktorí ma rýchlo zoberú preč. Inak je to v pohode a dokonca mám šťastie, že ma ľudia málo spoznávajú, keďže na kamere vyzerám vyššia, tučnejšia, mám tam okuliare, iné vlasy. Nie som ani každý deň na titulkách, nerozpráva sa o mne veľmi a dúfam, že to tak aj zostane. (smiech)

A keď teraz cestujete ako silná štvorka v rámci relácie S úsmevom po Slovensku, kto púta najväčšiu pozornosť?

Záujem fanúšikov je veľký, ale my dievčatá sme dosť uchránené, lebo väčšiu pozornosť dostávajú chlapci. Podľa mňa je to prirodzené, lebo ženy-fanúšičky zvyknú prejavovať záujem viac. Čo je aj fajn, lebo mne by sa asi ani nepáčilo, keby takto za mnou behali muži. (smiech)

Ako veľmi vám zatiaľ dala zabrať výroba tohto programu, ktorý sa niekedy mení na poriadne dobrodružstvo?

Musím sa priznať, že minulé série som veľmi nevidela, takže som do toho išla naslepo a navyše som si myslela, že z toho projektu nakoniec ani nič nebude. Bezstarostne som súhlasila a zrazu sme točili... Ale hovorím si, že ja by som mala zaplatiť honorár, že ma niekto zobral na také krásne miesta. A s úprimným srdcom poviem, že tvorcovia relácie ma zatiaľ úplne šetrili, najmä v porovnaní s mojou kolegynkou Dominikou Kavaschovou. Dávali mi menej fyzické, skôr až intelektuálnejšie úlohy, žiadne nebezpečenstvo mi nehrozilo.