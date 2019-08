Austrálsky spisovateľ skončil v Číne v putách: Podozrenie zo špionáže

Austrálska vláda je "veľmi znepokojená a sklamaná", že v Číne oficiálne zatkli čínsko-austrálskeho spisovateľa Yang Hengjuna pre podozrenie zo špionáže.

V utorok vo vyhlásení to uviedla austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová. Yang Hengjun (Jang Cheng-ťün) bol v čínskej väzbe od 19. januára, keď spolu s manželkou Jüan Siao-liang a svojou 14-ročnou nevlastnou dcérou pricestoval z New Yorku do juhočínskeho mesta Kuang-čou, pripomenula tlačová agentúra AP.

Ministerka Payneová dodala, že Yanga oficiálne zatkli pre podozrenie zo špionáže v minulý týždeň v piatok 23. augusta a "bude naďalej zadržiavaný".

Paynová uviedla, že spisovateľa držali vo väzbe v Pekingu v "krutých podmienkach" bez obvinenia vyše sedem mesiacov. Celý ten čas Čína nevysvetlila dôvody jeho zadržiavania. Yangov austrálsky právnik Rob Stary povedal, že stále nie jasné, čoho presne sa obvinenie zo špionáže týka.