Na Michaelovi († 23) si vybúril zlosť náhodný okoloidúci: Krutá smrť počas vysnívanej dovolenky

23-ročný Brit bol počas dovolenky na španielskom ostrove Tenerife zbitý k smrti.

Michael Lewis, ktorého priatelia s obľubou prezývali Liam Boland, sa vybral na vysnívanú dovolenku, kde si chcel užiť posledné letné dni. Ako informuje Daily Mail, muž sa v jeden večer vybral najesť. Počas hľadania reštaurácie bol brutálne napadnutý. Najviac zranení utrpela jeho hlava.

Brit bol prevezený do miestnej nemocnice, avšak zraneniam podľahol. Polícia má vypočúvať podozrivého turistu, zatiaľ ale nie je známe, kto a prečo Michaela zavraždil. "Nemal v sebe ani trošku zla. Vždy radšej ustúpil, ako by sa mal s niekým pohádať. Je to veľká strata," povedala jeho teta.

Na Facebooku zverejnila smutný príspevok, v ktorom všetkým oznámila tragickú správu. "S najväčšou ľútosťou vám oznamujem, že Michael Lewis (Liam Boland) bol kruto vzatý od svojej rodiny a priateľov," napísala. Následne rodina založila zbierku, vďaka ktorej budú môcť mužovi vystrojiť pohreb.

Pod príspevkom na Facebooku ľudia vo veľkom začali písať komentáre. S láskou spomínali na Michaela, ktorý bude všetkým blízkym veľmi chýbať. "Bol to veľmi dobrý človek. Bol mladý a nevinný. Veľmi nám bude chýbať," znel jeden z nich. Rodičia mladého muža ihneď po zistení, čo sa stalo ich synovi, prileteli na miesto činu. Miachel však medzičasom zomrel.