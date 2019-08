Ostré reakcie na Jankovskú: Tajomníčku nepodržala Čaputová ani Pellegrini

Nedala si servítku pred ústa! Prezidentka Zuzana Čaputová (46) po 10 týždňoch v úrade upustila od svojho zmierlivého slovníka a pomerne ostrým spôsobom vyzvala kompetentných na odvolanie Moniky Jankovskej (48) z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti.

Azda ešte prekvapivejšia bola následná reakcia dovtedy pasívneho premiéra Petra Pellegriniho (43), ktorý Jankovskú takisto nepodržal. Kým celá opozícia volá po odvolaní štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, ktorú Kočner v správach so Zsuzsovou volal svojou „opičkou“, koaliční a vládni predstavitelia boli oveľa zdržanlivejší. Šéf parlamentu Andrej Danko sa od Jankovskej dištancoval, cez hovorkyňu Zuzanu Škopcovú pripomenul, že nejde o jeho straníčku.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Jankovská je nominantkou politickej strany Smer. Platí pravidlo, že každá strana má svoju zodpovednosť za rezort... Nemienime z takýchto situácií vytĺkať politické body,“ uviedla Škopcová. Premiér Peter Pellegrini najprv, podobne ako minister spravodlivosti Gábor Gál, dôvod na Jankovskej odvolanie nevidel. „Budem konať, ak sa potvrdia podozrenia,“ uviedol v sobotu. Jeho postoj sa zmenil až po prejave prezidentky.

Ostrá prezidentka

Najostrejšie spomedzi ústavných činiteľov sa voči druhej najdôležitejšej osobe ministerstva spravodlivosti vyhranila prezidentka Čaputová. V príhovore, v ktorom hovorila o krehkej dôvere občanov v justíciu, nepriamo vyzvala na Jankovskej odvolanie. „Pokiaľ majú orgány činné v trestnom konaní dôvod zaujímať sa o komunikáciu štátnej tajomníčky s podozrivým z objednávky vraždy a obžalovaným z iných trestných činov, je neobhájiteľné naďalej zotrvávať v jednej z najvyšších pozícií na ministerstve spravodlivosti,“ uviedla v prejave, čím narážala na fakt, že polícia Jankovskej zhabala mobil.

Chvíľu po Čaputovej sa o slovo prihlásil aj premiér, ktorý nominantku svojej strany prekvapivo nepodržal. „Aj pani štátna tajomníčka ako dospelá žena musí vnímať, že v tejto stupňujúcej sa hre je už predmetom politického zápasu. Je v tejto chvíli aj na jej zvážení, či táto situácia pomáha jej osobne alebo strane, ktorá ju do tejto funkcie nominovala,“ uviedol premiér a vyzdvihol prácu vyšetrovateľov. Napriek tomu hovorí, že na to, aby nejakým spôsobom konal on sám, má málo dôkazov.

Na ťahu je tak zrejme Jankovská, ktorá kontakty s mužom obvineným z objednávky vraždy novinára vytrvalo odmieta. Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Gábora Gála zatiaľ zotrváva na svojom: „Vyvodenie politickej alebo osobnej zodpovednosti a zotrvanie na pozícii je v súčasnosti na rozhodnutí štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, respektíve jej nominujúcej strany.“