V Bocianopolise pri Trebišove rušia poštu, ľudia sú zdrvení: Odpísali nás! Budú zásielky doručovať bociany?

Paradox! Zvyšovanie kvality znižuje komfort. V Zemplínskom Hradišti (okr. Trebišov) po viac ako polstoročí rušia poštu.

Listy, balíky či dôchodok si už od septembra tamojší obyvatelia na pošte v obci nevyzdvihnú. Dôvodom má byť úspora, a nezabrala ani ponuka iba jednoeurového prenájmu priestorov. Spolu so susedným Kožuchovom to skomplikuje život až 1 500 ľuďom. V dedine prezývanej Bocianopolis tak smutne priznávajú, že verní im snáď ostanú lietajúci poslovia jari. Asi ich naučia doručovať poštu. Obyvatelia Zemplínskeho Hradišťa nechápu, prečo im Slovenská pošta zrušila pobočku. Z nastávajúcej situácie sú zhrození najmä dôchodcovia.

„Pošta tu vždy fungovala už od môjho narodenia a to mám 86 rokov! Chodila som platiť šeky, posielať listy, preberať balíky, kupovať noviny a teraz budem o barlách dochádzať do Trebišova taxíkom?“ pýta sa penzistka Júlia Kováčová. Bežné otváracie hodiny od 6.15 do 13.45 s dvojhodinovou prestávkou budú platiť už len do konca augusta. Od 1. septembra poštu zrušia. „Je to veľmi zlé. Neviem, komu to napadlo, ale na nás starších úplne zabudli a odpísali nás. Dôchodcom treba pomáhať a nie ničiť život,“ myslí si dôchodkyňa, ktorej neostáva nič iné ako dochádzať 7 km na poštu do Trebišova. Verejnou dopravou by to s barlami dokázala len ťažko, taxík by ju vyšiel až na 10 €.

Neefektívna prevádzka

Hlavu v smútku má aj starosta Ján Oláh. „Vieme to už dva mesiace, no aj tak je to šok. Od septembra prídeme o poštu. Mám k nej blízky vzťah, lebo aj moja mama robila doručovateľku a zákazníkov bolo stále dosť. Pošta žila, ale dožíva,“ smutne konštatoval prvý muž obce. Vedenie pošty tvrdí, že k takýmto opatreniam pristúpili preto, aby zefektívnili služby. „Po dôkladnej analýze, kde boli do úvahy vzaté ekonomické, demografické a legislatívne aspekty, bola prevádzka Pošty Zemplínske Hradište vyhodnotená ako neefektívna a bol schválený návrh na jej zrušenie s účinnosťou od 1. septembra 2019,“ píše sa v ozname pre zákazníkov.

Zarážajúce podľa Oláha je, že výsledky tejto pošty boli kladne hodnotené. Okrem toho, za prenájom priestorov reformovanej cirkvi platili mesačne iba 32 eur. „Navrhol som Slovenskej pošte iba symbolické eurové nájomné a zvyšok by som platil zo svojho vrecka. Neprešlo to!“ krúti hlavou starosta. Pripomenul, že v obci majú počas leta veľa bocianov a zrejme ich budú musieť poprosiť, aby im nenosili deti, ale doručovali už aj poštu.