Hokejisti z Maďarska skončili v nemocnici: Črevná viróza zrušila finále

Toto nikto nečakal! 72. ročník Tatranského pohára v Poprade, ktorý je po Spenglerovom pohári druhým najstarším v Európe, sa nedohral. Štvordňové podujatie ukončil nedeľňajší duel o tretie miesto, v ktorom Poprad podľahol vysoko Košiciam (0:6).

Večer sa mal odohrať finálový súboj medzi nováčikom Tipsport Ligy z Michaloviec a maďarským Miškovcom. Stopla ho však črevná viróza v tíme „ľadových medveďov“. Zápas sa musí odohrať neskôr. Organizačný výbor turnaja dostal v nedeľňajších ranných hodinách správu od manažmentu Miškovca o zlom zdravotnom stave svojho tímu. „Veľmi nás to mrzí, ale hráči a časť realizačného tímu boli hospitalizovaní. Nevieme presne, čo sa stalo. Vieme len toľko, že išlo o žalúdočné ťažkosti,“ uviedol riaditeľ HK Poprad a člen organizačného výboru Tatranského pohára Ľudovít Jurínyi. Turnaj tak nespoznal svoju finálnu podobu. Určiť náhradný termín môže byť ťažké.

V kuloároch sa špekuluje, že by sa finále malo uskutočniť na ľade maďarského účastníka najvyššej súťaže, no plnú súčinnosť je pripravený poskytnúť aj klub spod Tatier. „Obaja majú medzi sebou dohodnutý aj prípravný zápas 6. septembra. V hre je teda táto alternatíva. Ak sa nedohodnú, stretnutie sa odohrá na našom štadióne o dva dni neskôr,“ pokračoval Jurínyi v súvislosti s presunom finále. Čo bolo zdrojom nákazy? „Mužstvo bývalo v hoteli. Jeho riaditeľ nám nepotvrdil, že by aj iní hostia mali takéto problémy. Buď je za tým viróza, alebo jedlo,“ doplnil Jurínyi. Veci na pravú mieru uviedol klubový lekár HK Poprad MUDr. Martin Lajoš, podľa ktorého došlo k raritnej situácii.

„Dvaja hokejisti z Miškovca sa sťažovali na bolesti brucha, vracali a mali zvýšenú teplotu. Vyšetrenia však neodhalili žiadne ochorenie. Pravdepodobne išlo o črevnú virózu, resp. tzv. brušnú chrípku. Títo dvaja jednotlivci boli po podaní infúzie prepustení domov. Následne sa ozvali ďalší 5 až 10 hráči s problémami podobného charakteru. Hostia jednoducho doplatili na „šatňovú“ epidémiu. Je to nepríjemné, pretože sa to stalo v deň vyvrcholenia turnaja,“ uzavrel Lajoš. Tatranský pohár sa v minulosti viackrát nedohral. Dôvodom bolo počasie, keďže štadión ešte nebol zakrytý.