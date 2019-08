Módna prehliadka, akú len tak nezažijete: Pozrite si fotky, ako sa premávali deti po móle!

Ukázali, čo je trendy! Folklórne vzory už dávno nepatria len do múzea či na dedinu. Dievčatá a chlapci z Gemera, Malohontu a Novohradu predviedli kúsky, s ktorými môžu smelo vyraziť aj do ulíc.

Najmä mladé parádnice predstavili nadčasové odevné kolekcie. Pri ich výrobe šikovné ruky tkáčok využili prírodné materiály, tradičné ľudové motívy až troch regiónov. Na už 46. ročníku Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej (okr. Rožňava) veru bolo koho a čo obdivovať. Ľudové vzory dokážu parádne oživiť aj bežné outfity, presne tak, ako to robí Ľubomíra Žilková z Kokavy nad Rimavicou (okr. Poltár). Skúsená tkáčka sa tomuto remeslu venuje 15 rokov a ide o rodinnú tradíciu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Na folklórne podujatie sa vždy chceme pekne vyparádiť. No aj v civile sa obliekame možno trochu do modernejšieho štýlu, ktorý sa nosí. To, čo je tradičné, je krásne, ale ja to prispôsobujem aj na denné nosenie,“ uviedla sympatická žena. Aj keď podľa nej deti v kroji do školy, či nákupného centra asi chodiť nebudú, niektoré ľudové prvky a vzory sa môžu preniesť na rifle, blúzky, košele, na nohavice či sukne. „Trendové je to už tým, že to tkám ručne komplikovanejšou technikou. Reč je napríklad o batôžtekoch, ktoré mladí majú radi a vynímajú sa na nich aj rôzne vzory z regiónov,“ uzavrela Ľubomíra s tým, že ich výroba trvá asi týždeň.

Ceny odevov

- batôžtek od 30 €, košieľka detská od 30 €, košeľa od 60 €, šaty od 40 €, kapsa od 30 €, parta od 20 €, náhrdelník od 20 €