Penzie čakajú zmeny: Ako sa zvýši minimálny dôchodok?

Poberáte minimálny dôchodok? V budúcnosti by ste si mali polepšiť. SNS predložila návrh, aby táto dávka bola aspoň vo výške 33 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Aký vysoký bude minimálny dôchodok? Od čoho závisí, koľko eur vám patrí?

SNS navrhuje, aby najnižšia úroveň dôchodkového minima dosiahla 33 percent priemernej mzdy. Keby to platilo už budúci rok, výška dávky by sa mohla začínať až na sume 334 eur. Oproti súčasnosti by išlo o 55 eur mesačne viac. „Je neakceptovateľné, aby poctivo pracujúci ľudia dostávali minimálny dôchodok vo výške 278 eur,“ opakuje šéf poslaneckého klubu Tibor Bernaťák.

Niektorí odborníci upozorňujú na to, že takéto zvýšenie dôchodkového minima by poprelo princíp zásluhovosti. Bývalá poslankyňa parlamentu Ľubica Navrátilová tvrdí, že priemerne zarábajúci zamestnanci by mohli v starobe dostávať iba o niekoľko desiatok eur vyšší dôchodok ako poberatelia minima. Analytik Radovan Ďurana z INESS zasa naznačuje, že živnostníkom by sa oplatilo platiť nízke odvody.

Ako to je

- za 30 odpracovaných rokov vám patrí 1,36-násobku životného minima

- životné minimum predstavuje 210,20 € mesačne

- za každý odpracovaný rok sa násobok zvyšuje o 2 % a po 39 rokoch o 3 %





Čo sa má zmeniť

- za 30 odpracovaných rokov bude patriť 33 % priemernej mzdy v SR za predminulý rok

- priemerná mesačná mzda v roku 2018 bola 1 013 €

- za každý odpracovaný rok sa suma zvýši o 2 % životného minima a po 39 rokoch o 3 %