Financmajster Karel Gott: Koncertuje menej, zarába viac

Idú mu kšefty! Nekorunovaný kráľ československého popu Karel Gott (80) v poslednej dobe už nekoncertuje tak často, ako pre neho bývalo zvykom.

Na jeho konte sa však preriedený pracovný diár vôbec neprejavil. Práve naopak, firma, ktorú má s manželkou Ivanou (43), zarobila takmer o 116 000 eur viac než rok predtým! Karla Gotta trápia zdravotné problémy od roku 2015, keď mu lekári diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlín. Hoci sa zlatý slávik zákernej chorobe vymanil z pazúrov, odvtedy sa už viackrát ocitol v nemocnici. Hoci sa koncertovania ani napriek ťažkostiam nevzdal, vystúpenia obmedzil. Firma Karel Gott Agency, ktorú založil s manželkou Ivanou, však v účtovnej uzávierke za minulý rok ukazuje, že zárobky sú v porovnaní s rokom 2017 takmer o 116 000 eur vyššie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Podľa súvahy mala k poslednému decembru 2018 aktíva, čo je označenie pre nehnuteľný a hnuteľný majetok spoločnosti, vo výške 6 837 000 korún čistého (265 318,79 eura). Na konci roku 2017 to bolo 4 122 000 (159 959,64 eura) a to je nárast o 2 715 000 (105 359,15 eura),“ povedal denníku Aha! ekonóm Jindřich Korejs. Zároveň sa zmenšili dlhy voči agentúre Gottovcov. Zatiaľ čo na konci roku 2017 nahlásila Gottová pohľadávky za 353 000 korún (13 698,63 eura), vlani to bolo už len 206 000 Kč (7 994,10 eur). Spevákovi nepochybne cinkne na konto aj slušná suma za autobiografiu, ktorá vyjde na jeseň.