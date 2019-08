Djokovič musel kvôli bolestiam prerušiť tréning: Je jeho pôsobenie na US Open ohrozené?

Tenista Novak Djokovič (32) má problém. Život na turnaji US Open mu znepríjemňujú otlaky. Trojnásobný newyorský víťaz a obhajca titulu pre bolesti pravého chodidla dvakrát prerušil tréning, problém ale bagatelizoval!

„Je to maličkosť, neobmedzuje ma to. Otlaky má každý druhý. To mi naozaj žiadne starosti nerobí,“ povedal najvyššie nasadený hráč, ktorého včera čakal v úvodnom kole Španiel Carballés (skončilo sa po uzávierke).

Ani na newyorskom betóne nechcel Djokovič opustiť svoj tradičný štýl, kedy k loptám nedobieha, ale skôr dokĺzava. „Je mi jedno, aký je povrch. Mám ohybné členky, to mi pomáha dostať sa lepšie k úderom, k agresívnejšiemu štýlu hry,“ vysvetlil 16-násobný grandslamový šampión. „Tenis je predovšetkým o grandslamoch. O to väčšia je moja motivácia,“ doplnil Nole.