Volejbalistky si užívajú domáci šampionát: Takto relaxujeme počas turnaja!

Čítajú, počúvajú hudbu, opaľujú sa či hrajú karty! Aj takýmto spôsobom relaxujú slovenské volejbalistky počas prebiehajúceho európskeho šampionátu v Bratislave, kde zatiaľ predvádzajú výborné výkony.

Volejbalistky Slovenska zatiaľ do bodky napĺňajú to, čo si pred európskym šampionátom stanovili – zvládnuť úvodné dva súboje a otvoriť si tak cestu do osemfinále prestížneho podujatia.„Presne takto sme si to predstavovali.vyjadrila sa najlepšia volejbalistka Slovenska za rok 2018 Nikola Radosová po druhom triumfe na šampionáte. Dievčatá po dvoch dueloch mali v nedeľu voľno a dopriali si aj zaslúžený oddych. Smečiarka Jaroslava Pencová sa slnila na terase hotela v centre mesta, jej spoluhráčky Nina Herelová spolu s parťáčkou v izbe Radosovou mastili karty.prezradila Novému Času Herelová.Hlavu si počas voľna vyvetrala aj kapitánka Barbora Koseková.zasmiala sa Barbora, ktorá je tiež veľmi spokojná s doterajším priebehom i diváckou podporou. „Ďakujeme fanúšikom, že nám vytvárajú skvelú atmosféru počas zápasov. Dodáva nám to naozaj veľa pozitívnej energie,“ dodala líderka nášho výberu.