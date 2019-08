Situácia v Amazónii je kritická: DiCaprio dá na záchranu pralesa 5 miliónov eur

Pľúca planéty sú v plameňoch! Len od minulého štvrtka vypuklo v amazonskom pralese 9 500 nových požiarov. Kritická situácia nenechala chladným herca Leonarda DiCapria (44), ktorý založil fond na záchranu Amazónie. Finančnú pomoc sľúbila aj Británia.

Amazonský prales vytvára 20 % kyslíka a zohráva dôležitú úlohu aj pri pohlcovaní skleníkových plynov. Požiare v ňom vypukli pre odlesňovanie. Herec Lenoardo DiCaprio sa rozhodol zakročiť. Je známy tým, že mu na planéte záleží a pri jej záchrane financiami nešetrí. Tak je to aj tentoraz. Jeho organizácia Earth Alliance založila fond na záchranu pralesa. Plánuje do neho investovať takmer 5 miliónov eur, ktoré by mali ísť ľuďom, ktorí sú v teréne a pomáhajú bojovať s požiarmi.

Situácia v Amazónii nie je ľahostajná ani lídrom krajín G7. Na víkendovom summite vo francúzskom meste Biarritz sa dohodli, že čo najskôr poskytnú pomoc krajinám postihnutým rozsiahlymi požiarmi v amazonskom pralese. Svoj prísľub splnili a v pondelok oznámili, že na hasenie požiarov v amazonskom pralese uvoľnia okamžitú finančnú pomoc vo výške 18 miliónov eur. „Naše tímy sú v kontakte so všetkými krajinami, ktoré postihli požiare v amazonskom pralese, aby sme mohli uzavrieť celkom konkrétne záväzky vrátane technických zdrojov a financovania,“ povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron (41).

Horí aj na Sibíri Otvoriť galériu Zlá situácia panuje aj na Sibirí, kde horí už tretí týždeň. Zdroj: sita

- Už tretí mesiac horí aj na Sibíri.

- Plamene spaľujú 400-tisíc hektárov lesa.

- Aktívnych požiarov je momentálne zhruba 70.

- Počas uplynulých 24 hodín bolo eliminovaných 97 požiarov.

- Popolom ľahlo už viac než 13,1 milióna hektárov zeme vrátane 4,3 milióna hektárov tajgového lesa na Sibíri.

Požiare v Amazonskom pralese Otvoriť galériu Najväčší dažďový prales sa nedarí uhasiť. Zdroj: reuters

- Od januára 2019 do augusta bolo zaznamenaných takmer 73-tisíc požiarov.

- Viacero domorodých kmeňov prišlo o domovy.

- V brazílskom Sao Paule sa cez deň zotmelo, pretože mesto zahalil smog.

- Brazília nasadila na hasenie požiarov dve lietadlá typu Hercules C-130 po tom, čo vypukli stovky nových požiarov