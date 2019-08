Nevesta je zúfalá: Ak nepristúpi na tvrdú požiadavku budúcej svokry, príde o peniaze na svadbu

Nevesty sa počas príprav svojho veľkého dňa stretávajú s najrôznejšími komplikáciami. Tá, ktorá sa ozvala na portáli Reddit, však stojí pred skutočne netradičným problémom.

Žena tvrdí, že jej budúca svokra chce zaplatiť nákladnú svadbu, ale na oplátku ju núti podpísať dohodu. V tej má nevesta sľúbiť, že budú mať s jej synom len jedno dieťa. Nevesta o budúcej svokre hovorí, že je väčšinou ,,vznešená, štedrá a rozumná žena", ktorá sa sama ponúkla, že svadbu zafinancuje, kedže rodičia nevesty sú mŕtvi. ,,Ona je aj tak jediná, kto z toho chcel mať veľkú udalosť. S plánovaním dostala voľnú ruku a na svadbu si môže pozvať koho chce, keďže ja veľa príbuzných nemám a snúbenec má len úzky okruh priateľov,“ vysvetľuje žena na Reddite.

,,Ako sa svadba začala blížiť, snúbencova mama nám zrazu predložila dohodu, podľa ktorej môžem mať len jedno dieťa a po jeho pôrode musím urýchlene začať užívať antikoncepciu,“ šokuje nevesta. Dodáva, že nepochybuje, že to jej budúca svokra myslí vážne a je ,,typ, ktorý má vždy po ruke právnikov“. ,,Svadba sa už extrémne predražila (hovoríme o státisícoch), a keby vieme, že si to máme platiť sami, určite by sme takú veľkú oslavu nechceli,“ vysvetľuje nevesta, ktorá je z ultimáta budúcej svokry šokovaná. Netuší, prečo má na nich takú požiadavku a priznáva, že ona sama ani nevie, koľko detí chce mať.

Snúbenec je zo situácie taktiež prekvapený, no snaží sa ju upokojiť, že ,,všetko bude v poriadku“. ,,Myslí, si, že ju to prejde a keď nadíde ten čas, bude jej jedno, koľko detí budeme mať a bude ich ľúbiť tak či tak,“ hovorí nevesta, ktorá si prišla na fórum Reddit po radu. Ľudia sú z jej problému ako obarení. ,,Zruš to a utekaj, nech nemá časom kontrolu nad celým tvojím životom,“ znie jeden názor. ,,Niektoré matky sú v poriadku, kým nepríde veľká životná zmena, ako svadba či vnúča, a nepocítia, že nad svojím dieťaťom strácajú kontrolu,“ vysvetľuje jej ďalší.