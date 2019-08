Motorkár svojim videom vystrašil fanúšikov: Šialene krkolomné kúsky skúšal trénovať so psom

28-ročný austrálsky motokrosový šampión Jarryd McNeil pridal na svoj Instagram video, ktoré šokovalo mnohých fanúšikov. Zostrihal video, na ktorom skákal ťažké kúsky so svojim psom. Okamžite po kritických komentároch, týkajúcich sa šikany, musel poznamenať, že by to psovi nikdy nespravil a na videu vraj skákal s plyšákom.