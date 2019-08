Robbie Williams priznal, že zvažoval samovraždu: K šialenstvu ho dohnalo, čo sa dialo v jeho dome

Britský spevák Robbie Williams odhalil, že zvažoval dobrovoľné ukončenie života.

Začal totiž vidieť u seba doma v Londýne veľmi temnú bytosť a doháňalo ho to k šialenstvu. Robbie žil pred rokmi v londýnskom Primrose Hill s jednou zo svojich bývalých priateliek. ,,Okamžite som spoznal, že je to divné a temné a má energiu. Prvýkrát sa to predviedlo samo ako niečo fyzického, keď hudba zrazu začala sama hrať," opísal spevák hitu Angels.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

,,Vtedy som bral veľa kokaínu. Bol som doma a počul kroky idúce po schodoch hore. Bolo to stále horšie. Vtedajšia priateľka si myslela, že je to jej dedo. Normálne nám to liezlo do auta, nech to bolo čokoľvek, skočilo mi to na zadné sedadlo. Po dvoch mesiacoch už som to nezvládal. Hovoril som si, že ak ma to nenechá, spácham samovraždu," priznal Robbie v rozhovore s Jo Wood.



Williams až po rokoch zistil, že jeho dom v Primrose Hill bol postavený na morovom pohrebisku.