Neoblomný minister spravodlivosti o Jankovskej: Odvolám ju, až keď sa potvrdia väzby na Kočnera

Zatiaľ má svoje miestečko v suchu. Minister spravodlivosti Gábor Gál (44) sa konečne rozhovoril o svojej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej (48).

Tej polícia zhabala mobily v súvislosti s tým, že si mala vymeniť až tisíc správ s obvineným Mariánom Kočnerom (56). Gál napriek tomu tvrdí, že pokiaľ sa to oficiálne nepotvrdí, jej hlavu žiadať nebude. Jankovská je nominantkou strany Smer na ministerstve spravodlivosti. Štátni tajomníci sú dvojkami za jednotlivými šéfmi rezortov a spadá pod nich rozsiahla agenda. Tak je to aj s Jankovskou, ktorá je v súčasnosti na dovolenke. Polícia jej ešte minulý štvrtok zaistila mobily, keďže z analyzovania Kočnerovej Threemy zistili, že si mali spolu vymieňať stovky správ až do Kočnerovho zadržania. Jankovská sa pritom bránila tým, že „odmieta akúkoľvek spojitosť s týmito osobami“.

Narážala pritom aj na Alenu Zsuzsovú, ktorá s Kočnerom dlhodobo spolupracovala. Minister a jej nadriadený Gábor Gál však odmieta vyvodiť zodpovednosť. „V prípade, že príslušné orgány činné v trestnom konaní potvrdia akékoľvek väzby štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej s Mariánom Kočnerom, bez zaváhania a akýchkoľvek ultimát najmä od politikov, ktorých osobné stretávanie sa s Mariánom Kočnerom bolo už dávno preukázané, podám okamžite návrh na jej odvolanie. Do toho času, tak ako aj v iných prípadoch, budem rešpektovať prezumpciu neviny a konať uvážene,“ povedal Gál. V reakcii narážal na to, že šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič plánuje nadnes celodenný protest pred ministerstvom.