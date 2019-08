Požiare v Amazónii neutíchajú: Pľúca planéty spaľujú plamene, domorodé kmene prišli o celý svet!

Amazonský prales už niekoľko týždňov sužujú obrovské požiare. Z kritickej situácie sú zdrvené najmä domorodé kmene, ktoré prišli o domov. Nečakali, že situácia zájde až takto ďaleko!

Len od minulého štvrtka vypuklo v pralese takmer 10-tisíc požiarov, ktoré sa nedarí dostať pod kontrolu. Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona (41) ide o medzinárodnú krízu. „Náš dom je v plameňoch. Doslova. Amazonský prales, pľúca našej planéty, ktoré produkujú pätinu svetového kyslíka, horí,“ napísal na twitteri. Ak sa plamene nepodarí dostať pod kontrolu, môže dôjsť k ekologickej katastrofe. Požiare pripravili o domov mnohé domorodé kmene.

Tie sa však nevzdávajú a chcú prales chrániť do poslednej chvíle. „Budem tu stáť do poslednej kvapky krvi. Našou úlohou je chrániť naše územie, prírodu, stromy a zvieratá. Nik nečakal, že sa to stane, no stalo sa a my to vo veľkom pociťujeme,“ vyjadril sa náčelník kmeňa Mura. Svet obletelo aj dojímavé video s domorodkyňou, ktorá sa zrútila po tom, čo sa jej rezervácia dostala do obrovských plameňov. Dúfa, že sa všetci dozvedia o tom, čo sa v amazonskom pralese deje.