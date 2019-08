Herečka Jana Hubinská fajčila 41 rokov: Čo sa stane, keď navždy zahodíte cigaretu

Chcete prestať fajčiť? Ak sa vám to podarí, musíte rátať s tým, že vás čaká náročné obdobie.

Aj herečka Jana Hubinská (55), ktorá holdovala cigaretám dlhých 41 rokov, ešte vo februári s týmto neduhom nadobro skoncovala.

Stojí to za to. Váš zdravotný stav sa významne zlepší, riziko ťažkých civilizačných ochorení sa každou hodinou znižuje. Čo sa deje s vaším telom, keď prestanete fajčiť? Ak ste sa pevne rozhodli, že s fajčením skoncujete, pripravte sa na to, že to bude ťažké.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Zmocní sa vás nervozita, pridajú sa poruchy spánku, úzkosť, zvýšená chuť do jedla. „Prvé tri mesiace sú kritické. Základom je silná motivácia. Súčasťou procesu by mala byť aj zmena životného štýlu. Cigarety musíte nahradiť niečím iným a vyhľadávajte prostredie, kde sa nefajčí,“ hovorí riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica.

Niekedy treba toto obdobie preklenúť užívaním liekov. Liek sa berie tri mesiace a je na predpis. „Je lepšie naďalej navštevovať poradenské centrum pre odvykanie závislosti a neklesať na duchu, keď sa nedarí. Mnohí klienti trpia pocitom menejcennosti, že nedokážu prekonať sami seba,“ tvrdí Dagmar Erdélyiová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Michalovciach.

Keď prestanete fajčiť, kyslík sa začne lepšie šíriť po celom tele a organizmus sa začne očisťovať od všetkých splodín v pľúcach a v krvi. Môže sa stať, že v prvých týždňoch je človek náchylnejší na niektoré ochorenia než v čase, keď fajčil. Z dlhodobého hľadiska však niet pochýb o tom, že nefajčiť je lepšie.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Zabila Američana e-cigareta? Otvoriť galériu e-cigareta Zdroj: istock

V USA v štáte Illinois zomrel prvý človek na ochorenie dýchacích ciest spôsobené fajčením elektronických cigariet. Zatiaľ nie je celkom jasné, čo je konkrétnou príčinou ochorenia. Táto správa podľa ČTK prichádza v čase, keď tamojšie úrady vyšetrujú záhadnú pľúcnu chorobu u 193 osôb v 22 štátoch USA. Mnohí z nich nahlásili, že pomocou e-cigariet inhalovali THC, psychoaktívnu látku v marihuane. Všetci majú rovnaké príznaky - kašlanie, dýchavičnosť a únava, niektorí vracali či mali hnačku. Úrady nariadili laboratórne testy náplní do e-cigariet.

Nie je to zlozvyk, ale choroba

Dagmar Erdélyiová, RÚVZ Michalovce

Závislosť od fajčenia nie je zlozvyk, ale choroba. Ten, kto sa rozhodne skoncovať s fajčením či už individuálne, alebo s pomocou lekára, musí rátať s množstvom nepríjemných pocitov i príznakov, a to duševných i telesných. Ťažké obdobie trvá týždne až mesiace. Objavia sa poruchy spánku, nervozita, neschopnosť odpočívať, úzkosť a depresia, zlosť a zvýšená chuť do jedla.

Lieky sú veľmi účinné

Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí

Čím dlhšie niekto fajčí, tým je ťažšie skončiť. Najlepšie je čo najrýchlejšie skončiť. Existuje aj liečba. Lieky sú veľmi účinné, len ľudia to odkladajú. Pri užívaní postupne prejde chuť na cigarety. Liek sa prednostne naviaže na nikotínové receptory. Berie sa tri mesiace a je na predpis.