Oscarová herečka Julia Roberts: Zo škaredého káčatka najkrajšia žena Hollywoodu

Svet 21. storočia ovplyvňujú vizionári, politici, finančníci, vedci, umelci i športovci, ktorí posúvajú svojimi činmi ľudstvo vpred. Práve im je venovaný seriál Velikáni našej doby. Jednou z nich je aj oscarová herečka Julia Roberts (51).

Krásny úsmev, dokonalé zuby a uhrančivý pohľad... Reč nie je o nikom inom ako o úžasnej americkej herečke Julii Roberts (51). Ako Pretty Woman pred takmer tridsiatimi rokmi pobláznila celý svet a hoci má dnes už vyše 50, na kráse jej to neubralo. Julia starne s gráciou a fanúšikovia s napätím očakávajú, keď sa objaví v ďalšom filme. Nepatrí totiž k herečkám, ktoré chrlia jeden film za druhým, no aj tak je jednou z najlepšie platených krások strieborného plátna. Julia to jednoducho vie!

Priveľké ústa

Narodila sa 28. októbra 1967 v malom meste Smyrna v americkej Georgii, ako najmladšia z troch detí. Talent zdedila po rodičoch, obaja boli divadelní pedagógovia a prevádzkovali súkromné divadelné štúdio. Manželstvo Robertsových však nebolo príliš harmonické a nakoniec v roku 1971 skrachovalo.Budúca superstar mala vtedy iba štyri roky a po rozvode vyrastala s mamou.

Aj taká kráska ako Julia bola za svoj vzhľad šikanovaná. Mala veľké ústa, nosila strojček a silné dioptrie, na čom si jej spolužiaci zgustli. Nakoniec aj ona samu seba považovala za škaredé káčatko. To však ešte netušila, že sa hneď niekoľkokrát po sebe dostane na vrchol rebríčka najkrajších žien sveta. „Som príliš vysoká na to, aby som pôsobila dievčensky. Nikdy som nemala dosť oblečenia na to, aby som bola dámou, nikdy by som sa nenazvala ženou...“ prezradila Julia v jednom rozhovore. Ešte ako dievča nesnívala o kariére úspešnej herečky, ale chcela byť veterinárkou.

Pretty Woman

Po strednej škole sa však v roku 1985 presťahovala do New Yorku. Vo Veľkom jablku v tom čase žila jej sestra Lisa, ktorá sa pokúšala preraziť v hereckej brandži a aj jej brat Eric, ktorý bol v tom čase úspešným hollywoodskym hercom s nomináciou na Oscara. Vďaka nemu sa dostala k prvej väčšej úlohe vo filme Červené ako krv. Talentovaná herečka sa chopila šance a už o rok neskôr si za svoj výkon vo filme Oceľové magnólie vyslúžila nomináciu na Oscara.

Celosvetovú slávu jej však priniesla v roku 1990 až úloha neohrabanej prostitútky Vivian, ktorá stretla princa na bielom koni (Richarda Gera) vo filme Pretty Woman. Julia na plátne očarila nielen divákov, ale aj porotu z Akadémie filmových vied a vyslúžila si druhú nomináciu na Oscara. Napriek tomu, že si sošku domov neodniesla, nesmútila. Veď mala iba 23 rokov a už v tomto veku jej pri nohách ležal celý filmový svet. Režiséri sa predháňali, kto ju zlanári do svojho filmu a mladá herečka si mohla vyberať. Zahviezdila napríklad vo filmoch Svadba môjho najlepšieho priateľa či Notting Hill po boku Hugha Granta.

Vytúženého Oscara získala až v roku 2001, a to za úlohu právničky Erin Brockovich v rovnomennom filme natočenom podľa skutočných udalostí. Tento film bol pre ňu prelomový hneď z viacerých dôvodov. Jedným z nich je fakt, že za rolu zinkasovala 20 miliónov dolárov, čo z nej urobilo historicky prvú herečku s takýmto astronomickým platom a dodnes je jednou z najlepšie platených žien Hollywoodu. Vedia to aj jej kolegovia. Tesne pred natáčaním filmu Dannyho 11 si z nej George Clooney, hlavná hviezda tohto filmu, vystrelil, keď jej poštou poslal scenár s 20 dolármi a s odkazom: „Počul som, že za film berieš dvadsať.“ Julia ponuku prijala a s Clooneym sú dodnes veľmi dobrí priatelia.

Nevesta na úteku

Samozrejme, krásna herečka nemala núdzu o mužov, randila napríklad s kolegami Liamom Neesonom či Matthewom Perrym. Vtipné je, že jedna z jej najznámejších úloh vo filme Nevesta na úteku kopírovala jej vlastný osud. V roku 1990 odvolala sobáš s hercom Kieferom Sutherlandom, a to iba pár dní pred veselicou. O tri roky neskôr už spred oltára neutiekla a po krátkej známosti si vzala country speváka Lyleho Lovetta (61). Láska vydržala iba dva roky. Počas nakrúcania filmu Mexičan v roku 2001 spoznala kameramana Dannyho Modera (50). V tom čase bol ženatý a zlé jazyky tvrdili, že Julia ponúkla jeho žene 10 000 dolárov, ak manželstvo ukončí.

Každopádne sa rozviedli a v roku 2002 si Roberts a Moder povedali áno počas súkromnej ceremónie na svojom ranči v Novom Mexiku. „Sobáš s Dannym bol jedným z mojich troch najlepších rozhodnutí, pretože som našla ideálnu zhodu,“ povedala pre The Sun. Páru sa po dlhom snažení narodili v roku 2005 dvojičky Phinnaeus a Hazel. Hoci sa k tomu nikdy nepriznala, mala podstúpiť umelé oplodnenie. Potom si herečka dala načas od práce pauzu. „Verím, že som sa narodila preto, aby som milovala Dannyho a rodila mu deti. Vezmem si toľko voľna, koľko bude možné,“ “ povedala v jednom rozhovore, no už o rok neskôr prijala angažmán na Broadwayi. Zahrala si po boku Bradleyho Coopera v hre Tri dni dažďa.

Deti či filmy

Potom prišla ďalšia rola, kontrakt v reklame a iné aktivity, čo si odnieslo jej manželstvo. S Danielom mali stáť na prahu rozvodu, keď sa im pošťastilo a Julia znova otehotnela. Po narodení syna Henryho Daniela sa nadobro rozhodla, že rodina pre ňu bude na prvom mieste. „Myslím, že už som rozumnejšia. Dala som život trom deťom a konečne viem, že porodiť ich a následne ich pre prácu opustiť, nie je najmúdrejší spôsob výchovy,“ povedala a na istý čas naozaj točila filmy len sporadicky. „Nemám chuť pracovať. Mám chuť robiť dobré filmy a tie sa objavia iba z času na čas,“ vysvetlila.

V roku 2010 si zahrala vo vydarenej filmovej adaptácii knihy Jedz, modli sa a miluj a o dva roky neskôr sa objavila v dráme Blízko od seba po boku Meryl Streep, za čo si vyslúžila štvrtú nomináciu na Oscara. Mimochodom Streep je jej veľkým hereckým vzorom. „Nikdy som nevidela nikoho pracovať ťažšie ako ona. Iba tak neluskla prstami, aby sa stala geniálnou. Pracovať s ňou musí byť splnený sen pre všetkých. Poznať ju je česť,“ polichotila svojej kolegyni Roberts.

Charita

Julia aj dnes točí skvelé filmy, dôkazom je Neobyčajný chlapec z roku 2017. Sporadicky ju vidíme aj v nejakej reklame či na titulke časopisu, pretože najviac času venuje svojim deťom. „Keď si rodina sadne za jeden stôl, má to naozaj zmysel. To je ten čas, keď máme neuveriteľné konverzácie, takže preto so svojimi deťmi zvyčajne každý deň raňajkujem a večeriam,“ povedala hviezda pre magazín InStyle. No a aby sme nezabudli, sladká Pretty Woman patrí medzi hviezdy, ktoré sa angažujú v charite. Sama bola dlhé roky ambasádorkou UNICEF, často prispieva na charitu a venuje sa mnohým ekologickým projektom. My ju rozhodne milujeme, a čo vy?

