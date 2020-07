V lete 1939 sa narodili veľké hviezdy českého šoubiznisu: Osemdesiatnici, ktorí sa stali legendami

V posledných týždňoch sa v českom šoubiznise oslavovalo jedna radosť. Neuveriteľných 80 rokov sa dožili veľké spevácke hviezdy, ktoré majú jedno spoločné – narodili sa v lete 1939.

Josef Laufer, stále exotický sexsymbol Otvoriť galériu Josef Laufer - narodený 11. augusta 1939. Zdroj: anc

Nedávno oslávil 80. narodeniny tento český spevák, herec, textár, režisér, moderátor a zabávač. Vedeli ste, že vlastným menom sa volá Don José Pedro Rodriguez de Montagnes de Laufer? Narodil sa totiž vo Francúzsku ako syn českého lekára Maxima Laufera a španielskej zdravotnej sestry Edelmiry Perez de Montagnes. Časť detstva prežil v Anglicku. Mladý Josef sa vyučil v odbore vákuová elektrotechnika. Počas vojenčiny na Slovensku nezaprel v sebe umelecké vlohy, venoval sa pantomíme, ochotníckemu divadlu aj spievaniu. V roku 1969 vyšla jeho prvá LP platňa Josef Laufer ´69. Sympaťák tiež hral vo viac ako desiatke filmov, tým prvým bol v roku 1964 Starci na chmeli. Kultovou sa stala jeho postava podnikateľa Lea Kohna v sérii filmov Kameňák. Laufer, ktorý vždy bol a dodnes je považovaný za sexsymbol, je ženatý s kostýmovou výtvarníčkou Irenou Greifovou (80), s ktorou má dcéru Ester (50).

Naďa Urbánková, dodnes spláca manželove dlhy Otvoriť galériu Naďa Urbánková - Narodená 30.júna 1939 Zdroj: anc

Od detstva sa učila hrať na husliach. Ako vyštudovaná diplomovaná sestra pracovala dva roky v nemocnici a popri tom začala chodiť do ochotníckeho divadla. V roku 1959 dostala príležitosť vo Východočeskom divadle v Pardubiciach. Práve tam sa zoznámila s prvým manželom Karlom Urbánkom (89), s ktorým neskôr odišla do Prahy. V stovežatej začínala v Armádnom umeleckom súbore. V roku 1964 ju režisér Ján Roháč angažoval do filmu Kdyby tisíc klarinetů, zároveň nastúpila do hudobného divadla Semafor. „Bolo to v čase, keď tam boli veľké hviezdy – Eva Pilarová, Hana Hegerová, Karel Gott, Josef Laufer... Prišla som tam ako ‚nímand‘, o ktorom bol asi len Jirko Suchý presvedčený, že v ňom niečo je,“ spomína Naďa, ktorej úspešnú kariéru sprevádzal originálny imidž v podobe veľkých okuliarov. S prvým manželom Karlom Urbánkom jej to nevyšlo. Keď v roku 1959 porodila mŕtve dievčatko, v podstate to znamenalo začiatok konca jej manželstva. Druhé manželstvo s tlmočníkom Janom Nemejovským (87) trvalo len päť rokov. Z tohto vzťahu má Urbánková jedinú dcéru, speváčku a herečku Janu Fabiánovú (40). Ako zrelá päťdesiatnička vhupla do tretieho manželstva s Josefom Havlíkom.

Detský lekár žijúci vo Švajčiarsku jej sľuboval hory-doly. „Predstavte si to, máte svoj vek, bolo to po revolúcii, ste sama, žiadne kšefty a naraz sa objaví princ z rozprávky. Tá rozprávka trvala pol roka. Potom sa skončila neha, pretože zistil, že som síce 5-násobná Zlatá slávica, ale oproti Karlovi Gottovi úplne chudobná. Mal dlhy a myslel si, že ich splatí mojimi peniazmi. Keď zistil, že žiadne nemám, povedal si, že ma využije aspoň na to, aby som mu otvárala v Česku dvere. Chcel v Česku vybudovať sanatórium, založil firmu, kde som bola majoritný vlastník a podpisovala som úvery. Nič nepostavil, a že to nie je v poriadku, mi začalo dochádzať pomerne neskoro,“ priznala speváčka, ktorá sa po tretí raz rozviedla a za exmanžela dodnes spláca dlhy. Osud ju skúšal aj vtedy, keď jej v sedemdesiatke zistili rakovinu prsníkov. Speváčka absolvovala operáciu a následne náročnú liečbu. V súčasnosti žije v obci Želiv, moderuje v Českom rozhlase a vystupuje so skupinou Bokomara.