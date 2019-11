Bývalá manželka Batthyányho Dagmar ukázala svoje bývanie: Jej dom dýcha umením

Dizajnérka Dagmar Batthyány (53) sa učila ešte u slávneho maliara Albína Brunovského. Celý jej dom v okrajovej štvrti Bratislavy preto hýri farbami a umením, všade sú maľby a originálny nábytok, ktorý sama vytvorila. V bujnej záhrade, kde sa cítite ako v džungli, si majiteľka spravila oázu pokoja.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

V dvojpodlažnom bratislavskom dome žije Dagmar so synom Matúšom už 13 rokov. „Predtým som bývala v paneláku na Trnávke, ale predajom inej nehnuteľnosti som si vyhliadla tento domček, ktorý bol v tom čase ako nehotové dielko,“ opisuje exmanželka herca Petra Batthyányho.

V dome má ateliér

„Som vyštudovaná žurnalistka, ale popri tom som študovala aj grafiku. Konzultácie na Vysokej škole výtvarných umení u profesora Stanislava Harangozóa a Albína Brunovského zanechali na mne také hlboké stopy, že som si vyvinula svoj vlastný štýl - pôvodne to bola maľba na sklo a neskôr to prešlo do viacerých materiálov. Veľmi ma láka práca s kovom a s drevom, pri dreve som sa zdržala trošku dlhšie, lebo je to materiál, ktorý je všestranne využiteľný a mňa funkcionalita mimoriadne zaujíma,“ začína svoje rozprávanie výtvarníčka, ktorá má plný dom svojich výtvorov. Väčšina originálnych umeleckých predmetov, ktoré vytvorí, však putuje do zahraničia.

„Robím pre viaceré firmy, tie nás umelcov držia nad vodou. Venujem sa návrhom nábytku, ktorý však nie je z masívu. Nábytok a doplnky z masívu, ktoré navrhujem a dotváram, napríklad opaľovaním a maľbou, sú originálne a individuálne kúsky objednané na mieru do domácnosti zákazníkov. Sú zaujímavé aj tým, že si odberateľ môže zaželať niečo, čo mu je vlastné. Nábytok z masívu je však v súčasnosti najviac vyhľadávaný, pretože remeslá nám, žiaľ, čoraz viac odchádzajú.“

Dagmar nám ukazuje svoje maľby a nábytok, ktorý vyrobila, a v jej dome možno na každom kroku niečo obdivovať. „Pracujem ešte aj s opaľovaným drevom a na prácu s ohňom treba grif a šikovnú ruku, pretože sa to nedá zopakovať dvakrát,“ vysvetľuje. Je praktické, že v dome, kde býva, má aj maličký ateliér. „Väčší stále budujem, dúfam, že budúci rok už bude.“

Tvorí najmä v záhrade

Celý dom si Dagmar zariaďovala sama. „Dizajn je priorita mojej tvorby, vypracovala som sa k tomuto názvu, pretože to vlastne zosúlaďuje všetku činnosť, ktorú robím, “ hovorí. Napriek tomu, že miluje tvoriť, svoj dom prerábala iba raz. „Samozrejme, nie som stopercentne spokojná s tým, ako to tu vyzerá, ale na zmeny zatiaľ nemám čas. Udržiavam to teda, ako sa dá, možno raz prikročím k väčším zmenám,“ vysvetľuje. Najviac času trávi v záhrade. „Tam tvorím, pracujem, neprekáža mi špina, smrad a dokonca tam v lete aj spím. Stráži ma môj pes Blška a mačka Pipa, ktorí na mňa celú noc pozerajú.“ Práca v záhradke, ale aj vyváranie v kuchyni ju veľmi upokojuje. „Nikdy preto nebudem mať pekné ruky, ani nechty,“ smeje sa a pokračuje.

„Veľmi rada varím a dávam prednosť zelenine a ovociu, syn je od narodenia vegetarián. Myslím si, že u mňa všetci radi jedia. Teraz sa trošku chválim, ale je to tak. Varím síce ako muž, bez receptu, pretože som rada kreatívna aj v kuchyni.

V záhradke okrem neho pestuje iba bylinky, inak záhrada slúži na okrasu a na od­dych. Je v nej aj malé jazierko, ktoré vytvára aj zvukovú kulisu, a majiteľku veľmi upokojuje. „Som tu veľmi spokojná, dom mi vyhovuje po všetkých stránkach, presťahovať sa určite neplánujem.“