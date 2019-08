Brooklyn Beckham neprestáva udivovať: Zverejnil fotku z titulky, tá podoba sa nedala prehliadnuť

Brooklyn Beckham (20) stále dokazuje, že je súci úplne na všetko. Do čoho sa pustil tentokrát?

Najstarší syn Davida (44) a Victorie Beckhamovcov (45) ukončil štúdium na univerzite, aby mohol absolvovať fotografickú stáž. Ako uvádza portál Metro, teraz však svoje plány zmenil a pustil sa do písania o cestovaní. Len 20-ročný Brooklyn teraz zdobí obálku španielskeho cestovateľského magazínu Conde Nast Traveler, kde sa so svetom podelil o svoj prvý „cestovateľský príbeh“. Týmto počinom jednoznačne ukazuje, že sa mu darí vo všetkom, do čoho sa pustí. Aj titulnú fotografiu urobil úplne sám a spravil si selfie pred ikonickými palmami v LA.

„Môj prvý cestovateľský príbeh pre Condé Nast @cntravelerspain. Už v septembrovom vydaní!“ pochválil sa Brooklyn na svojom Instagrame. Napriek všetkej jeho tvrdej práci si však mnohí z jeho 11,5 milióna fanúšikov všimli niečo úplne iné. Do očí bijúcu podobu s jeho otcom Davidom. „Vyzeráš úplne ako tvoj otec,“ okomentoval titulku jeho fanúšik a aj ďalší dodal takmer to isté: „Každým dňom vyzeráš viac ako tvoj otec... Buď za to vďačný“. Mnohí fanúšikovia ho prosili, aby sa s nimi podelil aj o ďalšie jeho cesty po svete.