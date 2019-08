Sexuologička Shan má kontroverzné lákadlo na mužov: Nehorázne, čo používa namiesto voňavky!

Sexuologička Shan Boodram z Toronta na seba nestrieka voňavku, keď sa chystá na párty do mesta, ale namiesto toho používa niečo poriadne kontroverzné - svoje vaginálne výtoky.

Očividne to funguje, lebo tvrdí, že heterosexuálne orientovaní muži sa k nej hrnú vo veľkom a pôsobí to na nich ako elixír lásky. O svojom "triku" sa Shan zmieňuje aj vo svojej novej knihe The Game of Desire. "Vaginálne výtoky, obzvlášť v období ovulácie, ale v podstate kedykoľvek, slúžia ako skutočný elixír lásky," cituje sexuologičku Mirror.

"Ľudia sa ma často pýtajú, či po zjedení ananásu spermie skutočne chutia lepšie. Moja odpoveď je, že ak tomu skutočne veríte, tak potom to je naozaj pravda. Tak to funguje aj s vaginálnymi feromónmi. Je jedno, či vďaka ním skutočne si neodolateľnejšia. Ak tomu veríš, tak potom sa správaš sebavedomejšie a odvážnejšie," uvádza Shan

V knihe taktiež nájdete návod, ako túto "voňavku" používať. Najprv si musíte umyť ruky a krúžiť prstom v oblasti vaginálneho otvoru. Potom si musíte potrieť výtokom krk, kľúčnu kosť a zápästia. Tento trik neodporúča, ak trpíte vaginálnou infekciou. Samotná Shan to praktikuje už desaťročie. Výsledky sú vraj rôzne. "Niekedy sa ku mne muži hrnú, inokedy nevidím rozdiel." Podľa jej vlastných slov sa ale zakaždým cíti ako bohyňa so sladkým tajomstvom.