Princ Andrew nestíha objasňovať priateľstvo s Epsteinom: Čo si myslí o činoch zvráteného finančníka?!

Britský princ Andrew v sobotu opäť odmietol tvrdenia, že sa podieľal na trestných činoch sexuálnej povahy, ktorých sa údajne dopúšťal jeho niekdajší priateľ a odsúdený pedofil Jeffrey Epstein.

Ten bol obžalovaný z kupliarstva a sprisahania a vo väzbe spáchal samovraždu. Informovala o tom agentúra DPA. V dlhom vyhlásení Buckinghamského paláca princ Andrew (59) zopakoval, že také správanie by nikdy neschvaľoval, nepodporoval a ani sa na ňom nepodieľal". Podľa svojich slov chce "objasniť fakty" okolo jeho "bývalého priateľstva" s americkým finančníkom.

Potvrdil, že sa Epsteinom prvýkrát stretol v roku 1999. Spresnil, že ho vídaval len veľmi zriedka, najviac dvakrát do roka. Uviedol, že počas tohto krátkeho obdobia "nemal podozrenie, ani nebol svedkom" žiadneho Epsteinovho správania, ktoré viedlo k jeho zatknutiu. Princ Andrew, druhý syn a tretie dieťa britskej kráľovnej Alžbety II., oľutoval, že sa s Epsteinom stretol po jeho prepustení z väzenia v roku 2010 a označil to za "chybu".

Zároveň vyjadril hlboký súcit so všetkými, ktorých Epsteinove správanie zasiahlo. "Jeho samovražda zanechala mnoho nezodpovedaných otázok," dodal s tým, že prípad by sa mal nejako uzavrieť. Nedeľník Mail on Sunday a ďalšie britské médiá zverejnili videozáznam zhotovený 6. decembra 2010, na ktorom vidno princa Andrewa, ako sa v pootvorených dverách Epsteinovho newyorského domu lúči s odchádzajúcou mladou ženou.

Video bolo nakrútené po tom, čo v roku 2008 Epsteina odsúdili za navádzanie maloletých na prostitúciu a odpykal si 13 mesiacov väzenia. Epsteina (66) zatkli 6. júla. Samovraždu spáchal 10. augusta v cele newyorskej väznice, kde čakal na súdny proces. Najnovšie bol totiž obvinený z obchodovania s neplnoletými dievčatami a zo založenia zločineckej siete. Epstein vinu popieral. V prípade usvedčenia mu hrozilo 45 rokov väzenia.