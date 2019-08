Do francúzskeho Biarritzu prileteli aj Trumpovci: Summit G7 od začiatku sprevádzajú protesty

Víkendový summit skupiny ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta G7, ktorý sa začína v sobotu vo francúzskom meste Biarritz, sprevádzajú protesty rôznych neziskových organizácií či odporcov globalizácie.

Informovala o tom agentúra AFP. Keďže protesty priamo v mieste konania summitu sú zakázané, tisíce ľudí sa vydali na úradmi povolený protestný pochod zhruba 30 kilometrov južne od mesta Biarritz smerom k Hendaye - obci ležiacej na hraniciach so Španielskom a španielskemu mestu Irún. Niektorí z davu ľudí niesli podľa reportéra AFP červeno-bielo-zelené vlajky pohraničného regiónu Baskicko. Podľa jeho slov sa na proteste zišli antikapitalisti a environmentálni aktivisti, ako i niekoľko desiatok prívržencov francúzskeho protivládneho hnutia žltých viest.

V nasadení je 13 000 policajtov, ktorí kontrolujú situáciu. Ako oznámila polícia, v piatok večer jej zložky zadržali neďaleko Hendaye 17 osôb. Ako uvádza na svojej webovej stránke nemecký týždenník Spiegel, v piatok večer ohňostroje zranili v obci Urrugne, vzdialenej približne 20 kilometrov od Biarritzu, štyroch policajtov. Spiegel pripomenul, že skupiny odporcov globalizácie a členovia viacerých neziskových organizácií už v polovici týždňa začali s "protisummitom".

Ako uviedol Michael Tellmann z organizácie Netzwerk Attac, kritickej voči globalizácii, štáty G7 sú hlavnými zodpovednými za dôsledky "neoliberálnej deregulácie", za zväčšujúcu sa priepasť medzi bohatými a chudobnými, za privatizáciu verejných služieb či finančnú krízu. Do Biarritzu okolo obeda prileteli aj americký prezident Donald Trump spolu s manželkou Melaniou Trumpovou, ako i japonský premiér Šinzó Abe. Trump pricestoval najprv do Bordeaux a tam prestúpil do iného, menšieho lietadla Air Force One, aby sa tak presunul priamo do Biarritzu.