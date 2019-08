Vysnívaná dovolenka sa zmenila na horor: Žena sa zobudila s ochrnutou tvárou!

Britka Elizabeth Frost sa vybrala s najlepšou kamarátkou na Lanzarote, jeden z Kanárskych ostrovov. Išli si užiť spoločnú dovolenku, na ktorej chceli osláviť prichádzajúce 50. narodeniny.

Vytúžená dovolenka sa však zmenila na peklo! Elizabeth si najskôr myslela, že ťažkosti jej spôsobil pobyt na slnku. Ako informuje portál The Sun, žena sa po niekoľkých dňoch začala cítiť nepríjemne. Mala problémy s ľavou stranou tváre, ktorú nedokázala poriadne ovládať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Bolela ma hlava, tak som si dala tabletku a ľahla som si. Po zobudení to bolo ešte horšie. Zavolala som kamarátku, tá si všimla, že sa so mnou niečo deje. Zrazu som nemohla hýbať ľavou stranou," spomína Elizabeth na to, ako dostala mŕtvicu. Napokon bola na tom až tak zle, že nedokázala rozprávať, hýbať sa a ani otvoriť oči. Okamžite ju teda previezli do nemocnice.

"Bola som vystrašená. Myslela som si, že umieram. V sanitke som nikomu nerozumela, hovorili po španielsky. Bolo to strašné," pokračuje vo svojom rozprávaní. Lekári ju museli nadopovať rôznymi liekmi. Až po dvoch týždňoch bola schopná odcestovať späť domov do Británie, kde podstúpila ďalšie liečby.

Mamička dostala v 29. týždni mŕtvicu: Lekári nariadili cisársky rez, v takýto koniec veril málokto

"Stále nie som úplne v poriadku. Mám čiastočne ochrnutú tvár a nedokážem sama chodiť," priznáva Elizabeth, ktorá má strach, že by sa jej to mohlo stať znova. "Chcem ale myslieť pozitívne. Dala som si dokonca záväzok, že tam v septembri prídem znova a oslávim tam opäť narodeniny," dodala na záver statočná žena.