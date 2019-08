Najsmutnejšia poľovačka pre africký mor ošípaných: Bartolomej pre slzy nedokázal stlačiť spúšť

Strieľalo sa im len ťažko. Bartolomej Kandráč (61), ktorý je poľovníkom už 37 rokov, si na svoje diviačie stádo zvykol. Dokonca o svojej zvernici vydal i knihu.

Pre šarapatiaci africký mor však v jeho zvernici musia utratiť všetkých 16 diviakov. Majiteľ sa flinty nechopil a len prehodil, že je to jeho najsmutnejšia poľovačka v živote. Zlá správa o fatálnej nákaze ošípaných sa tak už netýka iba ohnísk v okolí Trebišova. Košice sú vzdušnou čiarou od Byšty (okr. Trebišov) len 25 kilometrov a prevencia je preto namieste.

Z dôvodu prísnych veterinárnych opatrení v tejto obci pristúpili k utrateniu diviakov, ktoré chovali vo zvernici. Nový Čas bol pri odoberaní vzoriek zatiaľ dvoch zastrelených zvierat, ktorých výsledky veľa prezradia, či sa zákerná choroba šíri, alebo nie. „Pravdepodobne neboli nakazené,“ povedal Juraj Kočar (61), poľovný hospodár, ktorý na vyšetrenie odobral všetky predpísané vzorky. Išlo o časť obličky, slezinu, krvnú zrazeninu a mandle diviaka.

Po 11 rokoch je fuč

Najhoršie situáciu znáša majiteľ stáda Bartolomej Kandráč (61), ktorý mal slzy v očiach. „Je to katastrofa a pri takej poľovačke ja strieľať nemôžem. Zvernicu som budoval 11 rokov, je to kopec roboty, veľa peňazí a aj strata času i peňazí. Všetko je odrazu fuč. Štátna správa rozhodla, ja to musím rešpektovať,“ nariekal poctivý chovateľ, ktorého zvernica postupne ostane prázdna.

Zo 16 diviakov už ulovili dvoch a na rade sú aj zvyšné kusy. Čo bude s odškodnením, je zatiaľ otázne. „Myslí sa na to,“ reagoval profesor z Univerzity veterinárneho lekárstva (UVL) v Košiciach Juraj Ciberej, ktorý zabezpečoval aj veľkokapacitné chladničky po celom regióne. Pripomenul, že už zlikvidovali diviaky vo zvernici vo Svätej Márii, pričom zaregistrovali uhynutú zver plávajúcu na Latorici a údajne aj ďalšieho diviaka v Milhosti pri Seni.

Veterinárne opatrenia Otvoriť galériu Jozef Bíreš Zdroj: tasr Podľa riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozefa Bíreša je migrácia diviakov v prípade afrického moru najhorší prvok. „Svoje teritórium zvyčajne neopúšťa, ale pri vyrušení sa dokáže presunúť aj 20 - 30 kilometrov ďalej... Ak dôjde až ku Košiciam, situácia bude ešte horšia,“ vraví. Veterinári nariadili likvidáciu diviakov vo zverniciach v oblastiach Trebišova, Michaloviec a Sobraniec. Rizikovým regiónom sú Košice, lebo v susednom Maďarsku registrujú pozitívne prípady.

„Máme tri veľké chovy. Chceme ich riešiť. Dávame im ešte možnosť, pokiaľ sú v jatočnej hmotnosti, aby znížili stavy. Najbližšie je v Luhyni 400 kusov. Máme postavenú cenovú politiku a chceme ešte navýšiť cenu pre poľovníkov tzv. zástrelného a nájdeného pozitívneho diviaka (mŕtveho alebo odstreleného). Pri uhynutom s vírusom je to 67 eur plus 50 eur pre daný poľovnícky revír,“ uviedol Bíreš.