Herečka Hubinská skoncovala s fajčením po 41 rokoch: Telo jej zo dňa na deň dalo jasný signál

Telo povedalo dosť! Herečka Jana Hubinská (55), ktorá holdovala cigaretám dlhých 41 rokov, s týmto neduhom nadobro skoncovala.

Ako priznala pre Nový Čas, hlavným dôvodom, prečo sa vzdala svojej obľúbenej neresti, bolo jej telo, ktoré jej dalo jasný signál. Popasovať sa s týmto zlozvykom však nie je jednoduché a chuť vrátiť sa a pripáliť si je podľa jej slov niekedy priveľká.

Temperamentná a energická herečka Hubinská sa nedávno objavila v spoločnosti a žiarila viac ako inokedy. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Vysmiata od ucha k uchu Novému Času prezradila tú najväčšiu novinku vo svojom živote, na ktorú je veľmi hrdá nielen ona, ale aj jej okolie. „Už pol roka nefajčím,“ šokovala Janka, pre ktorú bola cigaretka dlhoročnou spoločníčkou. „Musela som sa začať aj vedome hýbať, keď nefajčím. Teraz hrozne veľa papám. Ja mám od tých štrnástich 50 kíl, maximálne 55. Teraz mám asi 57-58, takže cítim,“ zasmiala sa. Prišlo to z ničoho nič Janka holdovala tejto neresti od mladého veku, a ako priznala, cigarety boli jej vášňou odjakživa. Rozhodnutie prestať fajčiť prišlo nečakane.

„Signál dalo moje múdre telo. Ja fajčím od štrnástich, takže som teda vôbec nechcela skončiť, ani s tým nie som osobnostne vyrovnaná. Veľmi ma to však netrápi. Takže telo je v mojom prípade také dokonalé a také rázne, že nemám šancu ho prekonať. Nechce a ja verím, že jedného dňa mu príde na chuť a zasa si s láskou zapálim,“ uviedla Hubinská, ktorá sa tiež vyznala, ako presne ku skoncovaniu s neduhom prišlo. „Chcela som si zapáliť, potiahla som si a zrazu to nešlo. Myslela som si, že budem chorá, nejaká chrípka alebo čo. Žiadna chrípka, chorá nie som a nefajčím už od februára. Všetci ma podporujú a závidia mi, ale ja s tým nič nemám,“ uzavrela. Uvidíme teda, dokedy to Janka nakoniec vydrží.

Kritické tri mesiace

Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí

Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie niekto fajčí, tým je preňho ťažšie skončiť s týmto zlozvykom. Kritické obdobie je počas prvých troch mesiacov, odkedy prestanete fajčiť.