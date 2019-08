Američanke sa podaril bizarný úlovok: Ryba s dvomi ústami!

Američanka Debbie Geddes chytila v jazere neďaleko New Yorku rybu, akú nikdy predtým nevidela. Namiesto jedných úst mala totiž rovno dve.

Rýchlo si ju odfotila, aby mala na bizarný úlovok spomienku, a pustila naspäť do vody. Debbie bola na rybačke s manželom a kolegom. „Keď ryba zabrala, tak som si priala, aby bola taká veľká, aká bola ťažká. Keď som ju potom vybrala z vody, neverila som vlastným očiam. Mala dve ústa a napriek tomu bola úplne zdravá a vitálna. Rýchlo sme si ju odfotili a pustili späť do vody,“ pokračuje.

S fotkou raritnej ryby sa nechcela nikde chváliť, no jej kolega Adam ju pridal na facebook.Fotka sa stala hitom internetu. Stovky ľudí ju zdieľali aj komentovali. „Môže to mať z dôvodu zranenia. Napríklad od iného rybára,“ myslí si jeden z komentujúcich. Nájdu sa aj takí, ktorí úlovku neveria a tvrdia, že fotka je upravená. Podľa niektorých zas ide o rybu, ktorá zmutovala v dôsledku znečistenia, pretože Kanaďania vypúšťajú do jazera odpad.