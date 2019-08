Strelec víťazného gólu Myenty Abena: Z vydedenca hrdina!

Nedávno ho vyháňali, teraz ho oslavujú! Holandský stopér so surinamskými koreňmi Myenty Abena (24) je najväčšou letnou posilou futbalistov Slovana Bratislava a v nadstavenom čase rozhodol o jeho víťazstve 1:0 v úvodnom zápase play-off Európskej ligy UEFA nad gréckym klubom PAOK Solún.

Kým ešte nedávno mu fanúšikovia belasých pre jeho trnavskú minulosť nevedeli prísť na meno, vo štvrtok neskoro večer mu na Tehelnom poli aplaudovalo vyše 20 000 ľudí.

Myenty Abena nastúpil 3. marca v otváracom zápase na novom Tehelnom poli ešte v drese Spartaka Trnava a domáci ho vybučali, keď sa dostal do sporu s viacerými hráčmi Slovana, pričom kanoniera Andrasa Šporara chytil za krk. Aj preto fanúšikovia ťažko niesli jeho letné angažovanie. „Z Trnavy ani upratovačku,“ alebo „V derby si zaslúžil dostať poriadnu slovenskú po papuli,“ zneli vtedy komentáre belasých.

Postupne sa však stal pevnou súčasťou základnej zostavy ŠK a vo štvrtok v 94. minúte rozhodol o dôležitom triumfe Slovana. Pred bránku Solúna sa prebojoval práve so Šporarom a dotlačil loptu do siete pod sektorom tvrdého jadra belasých, kde sa ihneď rozpútali najväčšie oslavy. „Taký je futbal. Hrať tu bol zážitok už vtedy, keď som tu bol s Trnavou. Teraz už bojujem za Slovan, fanúšikovia ma prijali, za čo im ďakujem, a je to super. Vždy som sníval o góle v takom dôležitom zápase. Pred nami je však ešte odveta, ktorá bude veľmi ťažká. Ich fanúšikovia dokážu vytvoriť ešte búrlivejšiu atmosféru,“ uviedol Abena.

Výkon holandského stopéra vyzdvihol aj tréner Ján Kozák ml.: „Dostal šancu a maximálne ju využíva. Výkon na najvyššej úrovni sa však snažia podať všetci hráči, čo je pre mňa len dobré. Potom môžem vyberať z kvality,“ doplnil tréner Slovana, ktorý dosiahol už deviate víťazstvo v rade od príchodu na jeho lavičku.