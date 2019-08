Záhadná smrť bývalej Playboy modelky: Janna († 29) zomrela pred očami vydesených kamarátov

Mala celý život pred sebou! Rodinu a priateľov zasiahla náhla smrť mladej ženy, ktorá nemala ani tridsať rokov.

Bývala Playboy modelka a populárna ruská dídžejka Janna Rasskazova († 29) skolabovala a zomrela vo svojom dome. Prípad jej náhlej smrti vyšetruje polícia. Pod nešťastie sa mohla podpísať detoxikačná kúra.

Podľa kamaráta Alexandara jej detoxikačná špecialistka podcenila kombináciu liekov, ktoré brala. Ruské média uvádzajú, že Janna si niekoľko dní pred smrťou užívala šnúru večierkov. Všetko sa zmenilo, keď mladá žena skolabovala vo svojom dome v Moskve. Alexander jej zavolal lekára zo súkromnej nemocnice. Ten jej mal dať infúziu a odporučil nech ju nenechávajú samú.

"Ostali sme s ďaľšou kamoškou pri nej. Keď sa Janna prebudila, dýchala zvláštne," spomína na osudný večer Alexander. "Vstala, aby zašla do kuchyne, no začala sa dusiť a omdlela pred mojimi očami," dodal. Zavolal záchranku, no pomôcť jej už nedokázali. Podľa lekárov mohli spôsobiť náhlu smrť nekompatibilné lieky.

Janna, pôvodom z Kyjeva, sa preslávila fotkami pre pánsky magazín Playboy a FHM, no bola známa aj ako dídžejka.