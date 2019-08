Martina už 4 roky živí iba jeho nahé telo: Pôjdete do kolien, na čo využíva svoje krivky

Naháč Martin je muž, ktorý získal vďaka svojej nahote virálny úspech. No párkrát mu šlo vďaka jeho podivnej zábave aj o život.

Celoživotnému nudistovi Martinovi Belcherovi (51) z Hampshiru vo Veľkej Británii sa pred štyrmi rokmi život obrátil hore nohami, keď ho jeho priateľ požiadal, aby sa odfotil nahý, len s nápisom, na ktorom bolo napísané "Všetko najlepšie". Mal to byť humorný darček pre jeho manželku. Na oslave to vzbudilo poriadny rozruch a Martin sa u priateľov stal pre podobné kúsky vyhľadávaný.

O pár rokov neskôr už 51-ročný Martin dal výpoveď v call centre a začal sa svojmu nahému umeniu venovať na plný úväzok. Nahý chodí gratulovať ľudom na objednávku, alebo vystupuje nahý na rôznych večierkoch.Predávať začal aj vlastné hrnčeky - pre verných fanúšikov.

Začiatkom leta ho však jeho práca takmer stála život. Na hotelovej párty na ostrove Ibiza ho v júni napadli a takmer ho nechali zomrieť. "Na stoličke sedel chrbtom ku mne jeden muž, ja som mal svoje zelené miniplavky. Vtedy sa ma iný chlapík spýtal, či by som toho sediaceho zozadu objal," hovorí Martin pre portál Ladbible. „Tak som to urobil, on sa otočil a udrel ma priamo do tváre. Letel som na podlahu. Potom rozbil nejakú sochu a udrel ma ňou. Sedel som na barovej stoličke a asi 10 minút som sa nevedel pohnúť," pokračoval v desivom opise naháč.

"Všetci sa len smiali, potom odišli a nechali ma pri bare, ja som nemohol chodiť. Nakoniec sa mi podarilo dostať sa na recepciu a pamätám si, že som zvracal na podlahu. Doslova som sa dusil vlastnými zvratkami, v tom štádiu to bolo dosť vážne, mohlo to skončiť naozaj zle. Našťastie jeden z chlapcov z recepcie videl, že mám problém, a tak prišiel a pomohol mi vstať, počkal, kým som neprestal zvracať, potom mi zavolal taxík a vzal ma do hotela v San Antoniu a zaplatil mi izbu,“ dodal pre portál.

Po tejto skúsenosti mu jeho obchodný partner poradil, aby to všetko zabalil a skončil. Martin však nechce nechať svojich fanúšikov smutných a veselo pokračuje v nahej zábave, dokonca vraj útočníkom aj odpustil.