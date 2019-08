Kaštieľ v Jelšave chátral 30 rokov, zachránia ho nezamestnaní: Sledujte, čo všetko v ňom vznikne!

Robotu našli na kaštieli. Dlho sa nevedeli zamestnať, no keď pred 5 rokmi začali v Jelšave opravovať Coburgovský kaštieľ, využili šancu.

Tento rok sa na stavbe zo 16. storočia pohybuje 15 ľudí, ktorí historickú pamiatku postupne menia. Mesto aj občianske združenie chce totiž v areáli ponúkať zážitkový turizmus a tak vzniká dobová izba, ako aj moderné presklené unimobunky, v ktorých sa bude dať ubytovať.

Kaštieľ chátral takmer 30 rokov, no potom sa do roboty pustili ľudia, ktorí boli dlho nezamestnaní. Mestu sa podarilo na projekt rekonštrukcie získať 36 000 € od Ministerstva kultúry, vďaka čomu sa na stavbe pohybuje 15 ľudí, ktorým platia za sezónnu prácu. Tento rok sa im zatiaľ podarilo podmurovať vypadané murivo v pilieroch, čím zvýšili ich stabilitu a vymeniť strešnú krytinu na streche od hlavného krídla po vežu kaštieľa.

Okrem záchranných prác pripravujú v juhozápadnej časti izbu s dobovým nábytkom. Podľa primátora Milana Kolesára mesto dostalo od vlády dotáciu 45 000 € na inžinierske siete. Pomôže to aj zámeru občianskeho združenia Čierne diery, ktoré chce v kaštieli prevádzkovať zážitkový turizmus, aj preto chcú dať do areálu 3 sklenené kontajnery.

„Zážitková expozícia spočíva v sprístupnení častí kaštieľa pre návštevníkov citlivými zásahmi. Urobia pochôdzne lávky, zábradlia či dočasné bunky,“ prezradila koordinátorka pamiatkovej obnovy kaštieľa Viera Kozárová. Jelšava by sa chcela zapojiť do výzvy v rámci Nórskych fondov, vďaka ktorým by mohli vytvoriť osvetové centrum, sídlo turistickej kancelárie a kaviareň. Na opravu by však potrebovali 17 miliónov eur.

Kaštieľ Coburgovcov

V 16. storočí bol postavený v slohu francúzskeho klasicizmu. V rokoch 1796 - 1801 ho dal prestavať Andrej Koháry. Kaštieľ naposledy slúžil ako poľnohospodárska škola a ako klub dôchodcov. Mesto sa roky snažilo kaštieľ predať, no neúspešne.